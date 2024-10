Chiesa in prestito in Serie A: ora c’è l’annuncio UFFICIALE

Voci di calciomercato su Federico Chiesa e sul ritorno in Serie A in prestito a gennaio: l’annuncio ufficiale sul giocatore fa chiarezza

E’ un momento decisamente particolare per Federico Chiesa, uno dei talenti principali del calcio italiano, che sta però vivendo una fase della carriera tormentata. Raramente, dopo il grave infortunio al ginocchio, si è rivisto l’attaccante ai suoi massimi livelli. Alla fine dell’estate, poi, c’è stato il malinconico addio alla Juventus e il passaggio al Liverpool. Dove le cose, per lui, non stanno andando per il meglio, anzi.

Con i ‘Reds’, il classe 1997 ha messo insieme solamente tre presenze. Ora, è fuori da qualche settimana e non si intravede, per adesso, un suo rientro in campo nell’immediato. A spiegare il suo momento aveva provveduto nei giorni scorsi Arne Slot, tecnico del Liverpool, spiegando come per Chiesa ci fosse il problema di provenire “da un campionato a bassa intensità” e che gli dispiacesse vederlo fare “dentro e fuori dagli allenamenti”.

Il tutto, ha naturalmente incentivato le speculazioni sul prossimo futuro dell’attaccante, che in questo momento è naturalmente anche fuori dal giro della Nazionale. Con l’eventualità di un possibile ritorno in Serie A per ritrovare minutaggio e fiducia nelle proprie qualità. Una ipotesi che potrebbe interessare diversi club di alto livello del nostro calcio, come Inter, Milan, Roma. Un tema sul quale arriva maggiore chiarezza.

Chiesa ceduto dal Liverpool, parla Slot: la posizione dell’allenatore

Giornalisticamente parlando, già alcune testate avevano spiegato come il Liverpool non pensasse alla cessione di Chiesa. E non ci pensa nemmeno Arne Slot, tornato a parlare in vista del match di Carabao Cup contro il Brighton.

Rispondendo a precisa domanda, l’allenatore olandese, su una possibile cessione in prestito del giocatore, è stato molto chiaro: “Non ci ho mai pensato“. Chiarendo ulteriormente il suo punto di vista aggiungendo: “Per lui adesso la priorità è rimettersi in forma. Stiamo cercando per lui il modo giusto per farlo e sono sicuro che accadrà, anche se finora non è stato perfetto”. Dunque, almeno per il momento, smentite le voci di un ritorno nel nostro campionato.