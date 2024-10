Bufera prima di Inter-Juventus: presentato ricorso UFFICIALE

Bufera prima di Inter-Juventus, il club sarebbe intenzionato a presentare ricorso. L’indiscrezione e tutti i dettagli sull’accaduto

Ha lasciato strascichi pesantissimi l’errore di Guida e del Var Pairetto in Atletico Madrid-Lille. Il prossimo arbitro di Inter-Juventus, con la conferma di Pairetto in sala Var, ha assegnato un calcio di rigore inesistente contro gli spagnoli.

“Il rigore è stato inventato”, ha attaccato il club spagnolo nel post partita. È esploso anche il ‘Cholo’ Simeone dopo il match di Champions League: “Speriamo trovino qualcosa per giustificare la decisione. Perché prima l’arbitro ha detto che c’era un fallo di mano e poi che c’era un fallo di Koke. Non lo so, l’arbitro ha detto fallo di mano, ma alla fine non so cosa abbia fischiato”. “Nessuno ha capito”, ha invece commentato Oblak.

Il ‘Cholo’ ha poi rincarato la dose: “Non era rigore, non si sa cosa abbia visto. Non faranno nulla né all’arbitro né al Var. Spero si trovi qualcosa per dire che si è trattato di reato penale!”. L’Atletico Madrid è ora pronto a presentare ricorso.

Guida nella bufera prima di Inter-Juventus: l’Atletico Madrid fa ricorso

Secondo quanto riportato da ‘Marca’, il club spagnolo sarebbe pronto a presentare ricorso alla UEFA contro la svista arbitrale del fischietto che domenica dirigerà Inter-Juventus. I Colchoneros avrebbero presentato un reclamo ufficiale dopo il rigore assegnato nel match di Champions League.

E sui social sono esplosi i commenti anche da parte dei tifosi entrambe le parti. Inter-Juventus è già infuocata dopo la clamorosa svista di Guida.

Nel frattempo #Guida si sta preparando alla grande per la partita di domenica…rigore assurdo regalato al #Lille.

Direi che le premesse non sono delle più rilassanti #FinoAllaFine — Andre_Maron38🤍🖤 (@AMaron38) October 23, 2024

Guida, prossimo arbitro di #interJuve, e il VAR italiano assegnano un rigore assurdo al Lille in #AtletiLOSC Prepariamoci — 𝕍𝕆ℂ𝔼 𝔹𝕀𝔸ℕℂ𝕆ℕ𝔼ℝ𝔸 (@Voce_Bianconera) October 23, 2024