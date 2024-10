Hanno scelto Vlahovic: Juventus avvertita

La scelta per l’attacco del futuro ricade su Vlahovic: decisione presa, un avvertimento importante per la Juventus

Momento discretamente importante per la Juventus e per Dusan Vlahovic. Per i bianconeri, tanti match cruciali per inseguire la consacrazione ad alti livelli sia in campionato che in Champions. Fidando nel rendimento dell’attaccante serbo, che dovrà trascinare l’attacco almeno fino a gennaio, quando potrà esserci il ritorno di Milik a dargli man forte oppure l’acquisto di un nuovo centravanti di scorta. Ma come sappiamo, non c’è solo questo sul piatto, tutt’altro.

Juventus e Vlahovic che stanno anche discutendo del rispettivo futuro insieme, con una partita ancora apertissima da questo punto di vista. La Juventus vorrebbe il rinnovo di Vlahovic, tema che abbiamo ripetutamente affrontato sulle pagine di Calciomercato.it, ricordando quanto sia argomento complesso, dato che c’è una intesa da trovare, non facile, sulla durata e sulle cifre del nuovo accordo. Che il club vorrebbe ad importi inferiori rispetto ai precedenti. Diplomazie al lavoro per cercare una quadra, l’eventualità di non trovare una linea comune esiste e a quel punto per il serbo la prossima estate diventerebbe quella dell’addio, trovandosi ad un solo anno dalla scadenza naturale del contratto. Inutile dire che di estimatori per il classe 2000 in giro per l’Europa ce ne sono tanti e un top club in particolare vuole tornare alla carica.

Barcellona, ritorno di fiamma per Vlahovic: è lui l’erede di Lewandowski

Nelle ultime settimane, si è parlato moltissimo dell’Arsenal, ma attenzione al ritorno di fiamma del Barcellona, che secondo il portale iberico ‘Fichajes.net’ avrebbe deciso di puntare con decisione su Vlahovic, rompendo gli indugi.

A dettare legge per i blaugrana c’è ancora Robert Lewandowski, che per di più sta vivendo un momento realizzativamente molto significativo avendo già segnato 14 reti in 12 presenze. Ma anche il polacco esaurirà il suo contratto in Catalogna nel giugno del 2026 e nel suo caso la carta di identità incombe: il prossimo anno saranno 37 le primavere per lui. Il Barcellona dunque deve iniziare a pensare seriamente al futuro e Vlahovic potrebbe rappresentare, vista la sua situazione con la Juventus, una soluzione ideale anche per i costi un po’ più contenuti rispetto ad altri profili.