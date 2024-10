Rashford sbarca in Serie A: tridente da sogno

L’attaccante inglese può lasciare il Manchester United ed ha chiesto al suo agente di valutare tutte le offerte nei suoi confronti

Anche quest’anno non si è aperta nel migliore dei modi la stagione del Manchester United. Nonostante gli acquisti arrivati dal mercato per rinforzare la rosa di Erik ten Hag, i ‘Red Devils’ hanno mostrato sino a questo momento non poche difficoltà. L’allenatore olandese, confermato in panchina dopo un’estate turbolenta, rimane comunque in bilico e sotto esame agli occhi della dirigenza.

Tra i calciatori sotto rendimento negli ultimi due anni, non si può non citare Marcus Rashford. L’attaccante inglese, reduce da una stratosferica stagione 2022/23 con 17 gol all’attivo in Premier League, con l’approdo di ten Hag a Manchester ha ridotto sensibilmente i suoi numeri in fase realizzativa. Un calciatore dal talento smisurato, ma che sembra essersi smarrito negli ultimi anni. Per questa ragione, l’attaccante inglese starebbe pensando di lasciare lo United per cercare altrove un progetto sicuramente più ambizioso per raggiungere risultati lontani dall’attuale rendimento dei ‘Red Devils’.

Come riportato da ‘El Nacional’, Rashford avrebbe dato così incarico al suo agente di sondare il terreno alla ricerca di offerte per lasciare il Manchester United. Nonostante il suo nome sia stato accostato in passato a top club del calibro di Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco e Paris Saint Germain, ad oggi non si registrano sondaggi da parte di queste ultime società. Non mancano, in ogni caso, le proposte nei confronti dell’attaccante inglese, tra cui anche l’interesse da parte di una delle più importanti formazioni italiane in questo momento come il Napoli.

Calciomercato Napoli, Conte chiede Rashford

Come riportato in Spagna, il Napoli rientra tra le squadre interessate al futuro di Marcus Rashford qualora dovesse realmente lasciare il Manchester United.

La squadra di Antonio Conte si è unita alla corsa insieme ad altri due club come Marsiglia e Aston Villa. Il tecnico leccese starebbe spingendo per avere l’attaccante nel proprio organico, così da poter comporre insieme a Romelu Lukaku e Khvicha Kvaratskhelia un tridente da sogno per il Napoli. Il club partenopeo, tra l’altro, ha già intrattenuto ottimi rapporti con il Manchester United la scorsa estate portando a termine l’affare McTominay. Vedremo se, una volta incassato il via libera da De Laurentiis, già a gennaio arriverà un primo tentativo da parte degli azzurri per il forte attaccante.