Offendono le vittime di Superga, stadio vietato a due tifosi: la nota UFFICIALE

Il club esclude due tifosi per aver oltraggiato le vittime della tragedia di Superga

Pugno duro in Serie A: due tifosi non potranno più tornare allo stadio dopo aver oltraggiato la memoria delle vittime della tragedia di Superga.

Pugno duro da parte del Cagliari dopo la partita col Torino dello scorso 20 ottobre e vinta in rimonta dalla squadra di Davide Nicola, capace di conquistare tre punti importantissimi per la lotta salvezza. Una serata di festa per il popolo sardo, macchiata dal comportamento di due spettatori che – come comunicato dal club sardo – si sono resi colpevoli di un “deplorevole gesto che rievocava la tragedia di Superga del 1949”.

Dopo aver raccolto i materiali fotografici e video e grazie al supporto delle autorità competenti, “le due persone sono state identificate e hanno ricevuto un provvedimento di mancato gradimento per l’intera stagione sportiva 2024/25”. In questo modo ai due tifosi ‘pizzicati’ dal Cagliari, sarà negato ogni “accesso all’Unipol Domus attraverso i sistemi di blocco di biglietti e abbonamenti” fino al termine della corrente stagione.

Cagliari, due tifosi esclusi dallo stadio per l’intera stagione

La società di patron Giulini sottolinea che la decisione trova fondamento nel “Codice per la regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche”, a integrazione e supporto del “Regolamento d’uso dell’impianto sportivo”.

In particolar modo, il citato regolamento, permette alle società di calcio professionistiche “di sanzionare ulteriormente gli spettatori comminando interdizioni temporanee o definitive dallo stadio” e procedendo in parallelo alle eventuali disposizioni dell’autorità di pubblica sicurezza. Infine, il Cagliari fa sapere di sostenere i valori positivi dello sport, il tifo sano, la lotta contro ogni tipo di discriminazione e violenza.

Un gesto netto e apprezzabile quello del Cagliari, che ha così deciso di sanzionare i due supporter rossoblu sorpresi a mimare l’aeroplano caduto a Superga, offendendo la memoria delle vittime della tragedia consumatasi il 4 maggio 1949, quando un aereo con a bordo l’intera squadra del Grande Torino, si schiantò contro il muraglione del terrapieno posteriore della basilica di Superga, dove perse la vita l’intera squadra del Torino oltre ai dirigenti e gli accompagnatori, l’equipaggio e tre giornalisti sportivi italiani.