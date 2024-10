Leao, futuro a rischio: “Non lo vuole nessuno”

Tiene banco la situazione Leao in casa Milan, il portoghese sotto tono e sempre più in crisi: futuro in bilico

La tanto attesa prima vittoria stagionale in Europa, per il Milan, è finalmente arrivata. Tra i protagonisti, non c’è stato Rafa Leao, uscito dal campo per decisione di Fonseca. Con lui fuori, i rossoneri hanno realizzato i due gol della vittoria. Alimentando il momento un po’ così del giocatore portoghese.

L’allenatore lo aveva già escluso del tutto dalla gara vinta con l’Udinese in campionato. E sebbene lo stesso Fonseca non voglia alimentare il caso, con parole concilianti nei confronti del giocatore e volte a spiegare le sue scelte, senza fare di sostituzioni o scelte tecniche una questione di stato, il dibattito inevitabilmente si infiamma attorno a un giocatore con un grande talento ma che non sempre riesce a rendere in maniera proporzionata ad esso. La domanda é: allora questo Milan può fare davvero a meno di Leao?

Leao preso di mira sui social: la pazienza è finita

Sui social, il giorno dopo la vittoria con il Bruges, sono ancora numerosi i post da parte degli utenti relativamente alla prestazione del giocatore e alle prospettive nell’immediato e a medio e lungo termine. E si respira un’aria non proprio benevola nei suoi confronti.

Le critiche sono numerose, in tanti ritengono che in questo momento, nonostante il suo notevole potenziale, Leao non sia utile più di tanto alla causa. Dovrebbe esserci un salto di qualità che ad ora non c’è stato e più di qualcuno inizia a dubitare che ci sarà mai. Non soltanto in chiave Milan. Dunque, con una carriera che, senza una svolta, potrebbe anche prendere una piega negativa. Ecco alcuni dei messaggi più significativi delle ultime ore su ‘X’:

La partita di #Leao non è stata negativa ma al solito è mancata quella cattiveria di mettere sistematicamente sotto pressione il suo marcatore. Lo può fare, lo deve fare, specie a partita in bilico. — MilanInside_1899 (@MilanInside1899) October 23, 2024

#Leao da oltre 2 anni è distratto dalle sfilate di moda e dagli autografi sui suoi libri. Che decida in fretta cosa vuol fare nella vita. Il fatto che nessuno lo voglia dall’estero la dice lunga… https://t.co/Fs3TbnwBbX — Doby51 (@Doby51) October 23, 2024

#Leao è il giocatore più forte in rosa? Si

E’ quello che si impegna di più? No

Potrebbe crescere ancora come giocatore? Tecnicamente No

Potrebbe crescere mentalmente? Si

Dipende da lui avvicinarsi a Vinicius? Si

Lo farà? Probabilmente no. Tutto qui#MilanBruges — Tijjani è il mio pastore: non manco di nulla (@Maldinismovero2) October 23, 2024

Continuare a parlare di #Leao come singolo significa sminuire il concetto di squadra nel suo complesso. Essere dipendenti da un giocatore non è mai stata una cosa positiva. Leao non è una superstar e non lo sarà mai. pic.twitter.com/RVLsGr057h — Clyde (@diavolorn1899) October 23, 2024

Ancora su #Leao: a ormai 25 anni dovrebbe fare anche lui qualche passo indietro e capire che determinate scelte e critiche (tralasciando la magari troppo malafede esterna) vengono fatte per il suo bene, per quello che può diventare.#ACMilan — MilanInside_1899 (@MilanInside1899) October 23, 2024