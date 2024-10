Debacle bianconera e protesta criminale: bomba carta all’allenamento

Irruzione nel centro sportivo. Insulti al Direttore generale del club e al Responsabile del settore giovanile

Protesta violenta, anzi criminale da parte di un gruppetto di pseudo tifosi. Quello che è accaduto ha dell’incredibile, anche se non è la prima volta che succede un episodio del genere. E si può mettere la mano sul fuoco sul fatto che non sarà nemmeno l’ultima.

Ad Ascoli la tensione si taglia a fette. Come racconta ‘Il Resto del Carlino’, ieri alcuni ultrà bianconeri hanno fatto irruzione nel centro sportivo d’allenamento della formazione marchigiana, rivolgendo insulti pesanti al Dg Verdone e al responsabile del settore giovanile Antonino Nosdeo.

Dopo essere stati condotti fuori dal ‘Picchio Village’, altri o gli stessi individui (il tutto va ancora chiarito) hanno lanciato una bomba carta e un fumogeno all’interno del centro sportivo dove, in quel momento, si stava allenando la prima squadra. Per fortuna non ci sono state conseguenze, ma il gesto gravissimo e criminoso rimane.

L’Ascoli sta vivendo un periodo drammatico, sportivamente parlando. Dopo la retrocessione in Serie C, i bianconeri hanno iniziato nel peggior modo possibile il campionato. Attualmente sono sedicesimi, in piena zona play-out, con appena 8 punti conquistati nelle prime dieci giornate. Esonerato l’ex Juve Carrera, la squadra è stata affidata a Mimmo Di Carlo.

Ascoli, nessuna svolta con Di Carlo al posto di Carrera: domenica lo scontro salvezza col Pineto

Il passaggio di consegne da Carrera e Di Carlo non ha fin qui dato una svolta all’Ascoli. Nelle prime due gare da allenatore dei marchigiani, infatti, il cassinate ha collezionato due sconfitte. A sua discolpa il fatto che abbia affrontato la Ternana e il Pescara, ovvero le due ‘corazzate’ del campionato rispettivamente seconda e prima in classifica.

Domenica prossima Di Carlo non potrà sbagliare, avversario il Pineto (8 punti come l’Ascoli) in quello che sarà un vero e proprio scontro salvezza. I bianconeri giocano nel Girone B, lo stesso del Milan Futuro sconfitto 2-0 lo scorso settembre e finora autore di un cammino pessimo. La formazione guidata da mister Bonera, che l’Ascoli riaffronterà il 19 gennaio, è ultima con 6 punti, gli stessi del Legnago.