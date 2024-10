Rocchi ammette l’errore su Conceicao, poi ribatte: “Così non arbitrerà in Serie A”

Intervenuto nel corso di speciali arbitri su Sky Sport, Gianluca Rocchi ha fatto il punto della situazione sui casi arbitrali più spinosi delle ultime giornate di campionato

Manca ormai sempre meno al ritorno in campo delle squadre di Serie A, che saranno impegnate in un ottavo turno che potrebbe fornire indicazioni molto più precise sui rapporti di forza per le posizioni di vertici e non solo. A tal proposito, uno dei match di cartello sarà rappresentato dal confronto dell’Olimpico che vedrà la Roma di Juric sfidare l’Inter di Simone Inzaghi.

Proprio i giallorossi – nel corso dell’ultima gara di campionato contro il Monza – hanno vivacemente polemizzato contro la decisione di arbitro e VAR di non intervenire per lo step on foot ai danni di Baldanzi nel cuore dell’area di rigore dei brianzoli. Proteste che si sono aggiunge a quelle della Juventus per l’espulsione di Conceiçao e che hanno fatto da preludio al festival dei rigori – alcuni dei quali discutibili – assegnati nel corso di Fiorentina-Milan. A fare il punto della situazione sui diversi episodi arbitrali – puntualizzando errori fatti nell’ultima giornata di Serie A – è stato Gianluca Rocchi. Il designatore arbitrale della Serie A e della Serie B, intervistato ai microfoni di Sky Sport, ha infatti ammesso: “Credo che l’ultima giornata ci abbia creato dei problemi perché abbiamo commesso degli errori, o meglio abbiamo sbagliato le interpretazioni. La differenza tra coloro che commentano e noi è che noi abbiamo un regolamento da seguire e ci sono situazioni e idee difficili da conciliare”.

Rocchi rincara la dose: “Eccessivo il giallo a Conceiçao. Il Var interviene in caso di errore chiaro”

Rocchi è poi sceso nei dettagli, rincarando la dose: “Su Conceiçao è stato eccessivo il giallo. Sulla chiara occasione da rete, nel dubbio, estrai il giallo. Tuttavia, nel grave fallo di gioco c’è di mezzo la salute dei calciatori”. In merito alle polemiche riguardante il criterio per fare di un contatto di gioco uno step on foot, Rocchi ha svelato:

“Lo step on foot nasce perché si accorgono giustamente che è una tipologia che sta aumentando: va punito cool fallo e l’ammonizione. Gli episodi che abbiamo visto nelle ultime settimane non sono step on foot. Ci deve essere innanzitutto una contesa nel pallone e non deve essere accidentale”. Rocchi ha poi espresso il suo punto di vista sul rapporto arbitro-VAR e sulle inferenze che ciò potrebbe causare: “La presenza del VAR ammorbidisce l’arbitro? Se scopro questo, non fa la Serie A. Il ragazzo di oggi è diverso da quello di 30 anni fa: l‘arbitro moderno è in una zona di maggiore comfort, ma siamo molto severi quando in campo non li vediamo decidere. Il Var interviene nel caso in cui ci sia un errore chiaro”.