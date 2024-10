Milan, Fonseca a caccia di riscatto: discorso alla squadra e niente ritiro

Il Milan si appresta ad affrontare l’Udinese in una partita che potrebbe risultare cruciale per il futuro di Paulo Fonseca

Dopo la sconfitta di Firenze, il Milan va a caccia di riscatto nell’ostica sfida di San Siro contro l’Udinese.

Dopo un inizio di stagione difficile e la sconfitta di Firenze, Paulo Fonseca si gioca il tutto per tutto. Ieri pomeriggio il tecnico portoghese – per la prima volta dopo la sconfitta di Firenze – ha ritrovato la squadra al completo. Ha riunito i giocatori, ponendo lo sguardo al futuro: non un processo, ma un discorso propositivo e motivazionale quello tenuto dall’ex Lille.

Il Milan finora ha raccolto undici punti in sette giornate di campionato, ma la classifica è ancora corta e il distacco dalla vetta appare tutt’altro che incolmabile. La società ha massima fiducia nei confronti del tecnico portoghese nonostante gli scivoloni contro Bayer Leverkusen e Fiorentina. Durante la sosta, infatti, non sarebbe stata presa in considerazione l’ipotesi di un ribaltone: l’idea è quella di dare tempo per vedere i risultati del lavotro di Fonseca il quale, però, si aspetta una ripartenza al massimo da parte dei suoi.

Milan, Fonseca tiene a rapporto la squadra

Il tecnico, da parte sua, è convinto che la rosa a sua disposizione sia in grado di raggiungere grandi traguardi e che il gioco espresso finora non rispecchi il valore della compagine rossonera.

In tal senso, e per un discorso di continuità, la società ha deciso di non cambiare strategia in merito al ritiro prepartita. Dunque, i giocatori non trascorreranno la notte pre-partita a Milanello, ma saranno liberi di tornare a casa dopo la rifinitura in programma quest’oggi.

Il tecnico non vuole più errori e distrazioni, per non lasciare più punti per strada come accaduto tra settembre e ottobre. Nessuno potrà più avere alibi relativi alla condizione atletica non ottimale dopo Europei o Coppa America. Insomma, Paulo Fonseca si aspetta corsa, impegno e risultati: la partita con l’Udinese non sarà decisiva, ma sicuramente cruciale per indirizzare il campionato del Diavolo che martedì tornerà a giocare anche in Champions League contro il Club Brugge.