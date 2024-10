Milan, Fonseca di nuovo a rischio: blitz di Ibrahimovic a Milanello

Dopo la sosta, il Milan si appresta ad affrontare l’Udinese e arriva la richiesta di Zlatan Ibrahimovic alla squadra

Archiviate la sconfitta di Firenze e la sosta del campionato, il Milan riparte dalla sfida con l’Udinese: nelle prossime ore il blitz di Zlatan Ibrahimovic a Milanello.

Il Milan aspetta Zlatan Ibrahimovic e viceversa. Durante questa sosta di campionato – contrariamente a quanto accaduto a settembre – l’ex attaccante svedese è rimasto a Milano. Tra gite in montagna e partite di ping pong, calcio e padel, il senior advisor di RedBird non ha lasciato Milano e l’Italia in attesa del rientro di tutti i giocatori rossonero impegnati con le rispettive nazionali.

Intanto, nei giorni scorsi il direttore tecnico rossonero Geoffrey Moncada ha fatto sentire la vicinanza della società allo spogliatoio, facendo spesso visita al centro d’allenamento in un momento comunque non semplice per la truppa di Paulo Fonseca, a caccia di punti per puntellare la panchina e scacciare l’incubo esonero in vista della delicata sfida con la sorprendente Udinese di Kosta Runjaic, attualmente quinta in classifica, con due punti di vantaggio proprio rispetto alla formazione rossonera.

Milan, la carica di Zlatan Ibrahimovic prima dell’Udinese

Nelle scorse ore sono rientrati in Italia gli ultimi ‘reduci’ dagli impegni con le Nazionali e ora la concentrazione è rivolta solo ed esclusivamente alla partita con l’Udinese. Una partita da non steccare, anche perché il Diavolo arriva da due sconfitte consecutive in casa tra Champions League e campionato.

Quella col Bayer Leverkusen non aveva minato particolarmente l’entusiasmo e la ritrovata fiducia nei confronti di Paulo Fonseca, ma il ko di Firenze ha lasciato strascichi evidenti, anche alla luce della vicenda dei rigoristi. Ecco perché in questo momento appare decisivo il sostegno da parte della società. In tal senso, tra oggi e domani è atteso un blitz di Zlatan Ibrahimovic a Milanello.

Lo svedese chiederà a tecnico e squadra di dare una sterzata definitiva alla stagione, finora segnata da alti e bassi. Anche perché si avvicina la sfida con la capolista Napoli che allo stato attuale ha un vantaggio di cinque punti sui rossoneri. La speranza in casa Milan è che il blitz di Zlatan Ibrahimovic sortisca effetti positivi, proprio come accaduto nei giorni di vigilia del derby quando nel momento più complicato della gestione Paulo Fonseca, Maignan e compagni sfoderarono una prestazione maiuscola interrompendo la striscia negativa nella stracittadina con i rivali nerazzurri.