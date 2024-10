Penalizzazione e dimissioni del tecnico: il club nel caos totale

Dimissioni dell’allenatore e penalizzazione in classifica: la società rischia la doppia batosta nel giro di poche ore

Una situazione che rischia di esplodere, un club che è ad un passo dal baratro. Il campionato di Serie A è pronto a ripartire, ma intanto sono le serie minori ad aver preso la scena.

È accaduto anche in Serie C dove il Taranto lo scorso weekend ha festeggiato la prima vittoria in campionato contro il Picierno. Un successo che non serve però a riportare il buonumore ai tifosi rossoblù che vivono ore di attesa per quel che è il destino della società. Un destino caratterizzato da una penalizzazione praticamente certa, quella che arriverà il prossimo 5 novembre per il pagamento soltanto parziale degli emolumenti fino a giugno 2024, ed un’altra che potrebbe aggiungersi a breve.

Domani, 16 ottobre, scade il termine per la presentazione in Figc della documentazione relativa ai pagamenti (stipendi, Irpef, Enpals e Fondo di fine carriera) per il bimestre che va dal 1° giugno al 31 agosto 2024. Un appuntamento che non si sa se la società, in attesa di un possibile passaggio di proprietà, riuscirà a rispettare: in caso contrario arriverebbe un’ulteriore penalizzazione in classifica.

Taranto, penalizzazione e dimissioni: Lucchesi e Gautieri verso l’addio

Situazione decisamente complicata, con il passaggio di proprietà che potrebbe avvenire anche nelle prossime ore. Si parla di una cordata italo-americana vicino all’acquisto del Taranto, ma anche della permanenza di Massimo Giove alla guida del club.

Una situazione che sta gravando anche sulla squadra e sulla dirigenza: Lucchesi ha ormai finito il suo compito ed è pronto a passare la mano, mentre il tecnico Gautieri ha chiesto un confronto con la società e sarebbe pronto a dimettersi se non dovesse ricevere rassicurazioni. Ore e giornate convulse quindi a Taranto con la tifoseria che aspetta di sapere se ci sarà un nuovo proprietario, se sarà rispettata la scadenza del 16 ottobre e se la squadra resterà quella attuale o se l’allenatore deciderà di dire addio e lascerà la formazione rossoblù.