Salta l’affare di gennaio tra Milan e Juve: bocciatura totale

Non convince del tutto Motta e Giuntoli, per nulla i tifosi bianconeri. Le ultimissime sul calciomercato della Juventus

L’asse di mercato tra Juventus e Milan può ‘partorire’ una nuova operazione nel prossimo calciomercato di gennaio. Kalulu insegna che anche i calciatori in esubero possono rivelarsi dei buoni affari, nel caso del francese – e almeno per ora – un grande affare visto il rendimento in campo sia in campionato che, soprattutto, in Champions League.

A gennaio la Juve sarà una delle protagoniste. Giuntoli ha intenzione di regalare a Motta un difensore, ovvero un sostituto dell’infortunato Bremer, e un attaccante che possa sostituire Vlahovic, o perché no giocarci assieme, quando il tecnico italo-brasiliano lo riterrà opportuno.

Se per l’attacco è stato fatto il nome di Jovic, per quanto riguarda il difensore quello di un altro calciatore rossonero: Fikayo Tomori, autore di un pessimo avvio di stagione e che, proprio per questo, rischia di perdere la maglia da titolare col rientro a pieno regime di Thiaw.

A differenza di Kalulu l’estate scorsa, Tomori non è però ai margini della squadra di Fonseca. Ecco perché sarà difficile, se non impossibile un suo approdo a Torino nella prossima finestra di mercato. Peraltro il nome dell’inglese ex Chelsea non sembra convincere appieno gli stessi Giuntoli e Thiago Motta, non convince affatto invece i tifosi juventini.

Difensore per la Juve a gennaio: Tomori solo terzo, Skriniar il preferito dai tifosi

Non a caso Tomori non è stato il più votato nel sondaggio Telegram di Calciomercato.it. Ai nostri lettori avevamo chiesto “Quale rinforzo servirebbe ai bianconeri per gennaio?”. Il più votato è stato l’ex capitano dell’Inter Skriniar.

Al centrale del Milan è stata addirittura preferito il ritorno di Rugani, attualmente in prestito all’Ajax. Ultimo nel sondaggio, col restante 12%, Kiwior in uscita dall’Arsenal.

Nella realtà proprio quest’ultimo potrebbe scalare posizioni, a maggior ragione se i ‘Gunners’ dovessero aprire al prestito. Il polacco è ancora molto giovane, compierà 25 anni a febbraio, non ha uno stipendio alto (circa 3,5 milioni lordi) e ha già lavorato con Motta allo Spezia.