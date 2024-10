Osimhen riconquista l’Europa: annuncio improvviso dalla Spagna

Victor Osimhen sta già riuscendo a riconquistare l’Europa dopo un periodo difficile al Napoli: l’ultimo annuncio è arrivato dalla Spagna

Il Napoli sembra aver già dimenticato Victor Osimhen. Il capocannoniere della stagione 2022/23, quella in cui è arrivato lo scudetto in Campania, è stato un simbolo unico della magica annata che ha riportato il titolo con Luciano Spalletti in panchina. Lì è entrato nel cuore dei tifosi, ma nel giro di poco tempo anche un successo e un legame del genere è stato sporcato.

La scollatura con il club e Aurelio De Laurentiis è stata evidente per tutta la scorsa stagione, fino all’inevitabile e lunga separazione arrivata la scorsa estate. Per settimane, tutti erano convinti che il nigeriano sarebbe approdato in una delle maggiori big europee, ma in realtà in tante hanno deciso di mollare la presa, anche per sfruttare in prospettiva la situazione contrattuale del centravanti.

Sta di fatto, che nei primi giorni di settembre il Galatasaray si è fatto sotto ed è riuscito a sorpresa a portare il ragazzo in giallorosso, con la promessa di essere ceduto a titolo definitivo a gennaio nel caso in cui arrivasse un’offerta da una delle maggiori big del Vecchio Continente. Ma come sta andando, nel frattempo, il percorso del calciatore.

Osimhen è rinato in Turchia: le prospettive per il Napoli

Dopo tanti mesi difficili, Osimhen sembra finalmente essere tranquillo e sta mostrando ancora una volta le sue qualità al mondo. È già riuscito, infatti, in tre partite giocate a segnare due gol e mettere a segno due assist, pur non giocando neppure tutte le partite da titolare.

Il ‘Mundo Deportivo’ ha analizzato la sua partenza in Turchia scrivendo che “sta disputando una grande stagione al Galatasaray, squadra dove è in prestito dal Napoli”. Dalla Spagna sottolineano anche come un ritorno al Napoli ora sia veramente difficile, anche per i programmi societari.

I partenopei, infatti, hanno deciso di puntare su Romelu Lukaku, attaccante che agli ordini di Antonio Conte sta già portando ottimi risultati. In più, la valutazione del nigeriano è calata e si attesta intorno ai 75 milioni di euro, per cui diverse big tra gennaio e giugno potrebbero decidere di acquistarlo.