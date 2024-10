Da dieci a dieci: l’assalto a Yildiz che fa tremare la Juve

Lo scorso agosto Yildiz ha rinnovato il contratto fino a giugno 2029. La Juventus gli ha consegnato la maglia numero 10

Non si può mettere la mano sul fuoco, perché c’è il rischio di bruciarsela, su un futuro di Yildiz sicuramente alla Juventus. I bianconeri ci puntano tanto, non a caso gli hanno rinnovato il contratto fino al 2029 e, aspetto più importante, affidatogli la maglia numero 10.

Il 2005 turco è un punto fermo della squadra di Thiago Motta, uno degli allenatori migliori in circolazione per quanto riguarda la crescita dei talenti. Essendo molto giovane, Yildiz alterna ancora prestazioni sfavillanti a prestazioni sottotono, ma le sue enormi qualità restano indiscutibili.

In questo primo scorcio di stagione si è messo in evidenza soprattutto in Champions League, con il gol realizzato al PSV – al momento l’unico – che ha ricordato tanto quello di un grande numero 10 della storia della Juve, Alessandro Del Piero al quale spesso e volentieri viene accomunato.

La vetrina della Champions ‘rischia’ di alimentare l’interesse nei suoi confronti da parte di quasi tutte le big europee. In Inghilterra si parla sempre del Liverpool, ma è anche da altri Paesi che potrebbe partire l’assalto al cartellino del 19enne nato in Germania, a Regensburg.

A proposito di Germania, un tentativo concreto potrebbe farlo pure il Bayern Monaco, società a cui è stato strappato a costo zero nel luglio di due anni e mezzo fa. Col senno di poi un affare straordinario partito dalla segnalazione di Matteo Tognozzi, al tempo supervisore del reparto scouting juventino e attuale direttore sportivo del Granada.

Bayern, l’ex Yildiz per dimenticare Sane: super plusvalenza Juve

Da dieci a dieci. Il Bayern potrebbe ragionare sull’acquisto dell’ex Yildiz in caso di cessione di Leroy Sane. Una cessione possibile, visto che nei piani del club teutonico c’è un ulteriore ringiovanimento della rosa e il 28enne di Essen, il quarto calciatore della rosa che costa di più lato ingaggio (circa 20 milioni lordi), non disdegnerebbe un ritorno in Premier.

Naturalmente per far vacillare la Juventus, che non ha incedibili in squadra visti i disastrosi conti, i bavaresi dovrebbero presentare una proposta irrifiutabile o quasi. Diciamo almeno 60 milioni di euro, una cifra che alla società di Exor consentirebbe di registrare pure una super plusvalenza.