Milan, inserimento Juve su Theo Hernandez: “Il suo agente sta parlando con…”

Il mercato del Milan e della Juventus potrebbero intrecciarsi su un top player. I bianconeri sono pronti a inserirsi su Theo Hernandez in caso di mancato rinnovo

Due giornate di squalifica. E’ questa la sanzione imposta dal Giudice Sportivo a Theo Hernandez, espulso dopo il triplice fischio finale della gara persa dal Milan contro la Fiorentina prima della sosta per le Nazionali.

Il terzino sinistro francese salterà quindi le sfide contro l’Udinese in trasferta alla ripresa del campionato e poi quella casalinga contro il Bologna. Da capire, in ogni caso, se in Friuli sarebbe partito titolare vista la presa di posizione sul rigore sbagliato contro i viola, sebbene il designato dal tecnico Fonseca alla battuta fosse Pulisic. Di pari passo con i ‘guai’ sul campo, si registrano quelli nella trattativa per il rinnovo del contratto. Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, ci sono contatti tra l’entourage di Theo Hernandez e la dirigenza del Milan, che però non ha ancora formulato una proposta ufficiale di rinnovo. Di recente sul tema è intervenuto anche Zlatan Ibrahimovic, dichiarando che non ci saranno problemi per trovare un accordo per il prolungamento del contratto con i rossoneri.

Calciomercato Juventus, tentativo per Theo Hernandez se non rinnova col Milan

I tifosi del Milan temono che Theo Hernandez possa andare via in estate, visto che le pretendenti non mancano in tutta Europa. Ma a sorpresa spunta anche una pista in Serie A.

“Le cose non sono così semplice come dice Ibrahimovic: Theo Hernandez è in scadenza 2026, attualmente percepisce 4,5 milioni di euro a stagione – ha dichiarato il giornalista Claudio Raimondi a ‘Sport Mediaset’ – C’è fretta per non rischiare di svalutarlo la prossima estate a un anno dalla scadenza. Il suo valore oggi è di 45-50 milioni, ma senza rinnovo a giugno può andare via per molto meno. Il suo agente Manuel Quilon sta parlando con il Bayern Monaco che può perdere Davies in quel ruolo. C’è anche il Chelsea con Maresca e il PSG dove gioca il fratello Lucas. Inoltre non si può escludere un inserimento, un’azione di disturbo, da parte della Juventus. In quel ruolo c’è già Cambiaso e al momento non c’è un tentativo concreto, ma senza rinnovo nei prossimi due o tre mesi, la Juve potrebbe entrare concretamente in scena“.