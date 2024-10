Ha già avuto il via libera: per il Milan c’è l’ultimo ostacolo

Il cambio di maglia a gennaio è ormai sicuro con il tecnico che ha già dato il via libera alla cessione: c’è l’ultimo ostacolo da superare per il Milan

Due sconfitte prima della pausa. Non è certo all’insegna della serenità la sosta di campionato per il Milan: prima il ko contro il Bayer Leverkusen in Champions, quindi quello in campionato con la Fiorentina, con le polemiche conseguenti per i rigori sbagliati.

Fonseca è finito nuovamente sotto accusa e servirà ritrovare unità di intenti e nuove soluzioni per rialzare la squadra rossonera. Situazione critica, ma non ancora compromessa, con la società che è pronta anche ad intervenire sul mercato per sistemare la rosa. Tra le necessità potrebbe esserci quella di arrivare ad un nuovo centrocampista e il nome è da tempo segnato sul taccuino della dirigenza milanista: Carney Chukwuemeka.

Accostato già quest’estate al Milan, il centrocampista è ormai fuori dai piani di Maresca al Chelsea. Appena quattordici minuti giocati in questa stagione e la certezza che i Blues sono pronti a darlo via nel mercato di gennaio. Anzi, stando a quanto riportato da ‘cauhgtoffside.com’, proprio il tecnico della squadra londinese avrebbe già fatto sapere alla dirigenza di valutare positivamente l’addio del calciatore alla riapertura del mercato.

Calciomercato Milan, le ultime su Chukwuemeka

I rapporti tra Chelsea e Milan sono ottimi, come dimostrano le operazioni impostate negli anni scorsi, e questo potrebbe favorire l’affare, anche se resta da vedere la formula con cui provare ad imbastire la trattativa.

I rossoneri potrebbero puntare su un prestito, mentre a Londra vorrebbero almeno inserire un obbligo di riscatto. Il tutto senza dimenticare le sirene che arrivano anche dall’Arabia Saudita per il 20enne: la Saudi Pro League ha mostrato, infatti, interesse per il calciatore già quest’estate e potrebbe tornare alla carica. Come non va esclusa la pista che consentirebbe al calciatore di restare in Premier League: è il Crystal Palace la società che potrebbe farsi avanti. Un doppio possibile ostacolo per il Milan che intanto valuta se cogliere o meno l’occasione Chukwuemeka.