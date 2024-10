Bufera Juventus-Cagliari, non è ancora finita: “Nessuno ne parla, rigore solare”. L’episodio che sta scatenando le polemiche

È andato in archivio un altro weekend di Serie A caratterizzato da numerosi episodi dubbi e ricco di polemiche. È il caso di Juventus-Cagliari e dell’arbitraggio dell’arbitro Marinelli, che continua a far discutere.

Dal rigore concesso alla Juventus per il tocco di mano di Luperto fino all’espulsione di Conceicao, con in mezzo il rigore dell’1-1 provocato da Douglas Luiz. Ne abbiamo parlato sul canale Youtube di Calciomercato.it nella moviola del nostro esperto Maurizio Russo. Come se non bastasse, ad accendere le polemiche all’indomani di Juve-Cagliari è anche un altro episodio, un presunto calcio di rigore non fischiato su Savona da parte di Luvumbo. Scoppia la rabbia dei tifosi bianconeri sui social.

Juventus-Cagliari, furia dei tifosi sui social: “Manca un rigore su Savona”

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it.

Nel weekend in cui impazza la polemica per i rigori troppo facili in Italia, la Juve è l’unica squadra che se ne vede negato uno solare (Savona) ed espellere un giocatore perché sbilanciato con contatto evidente.

Marinelli va tolto dalla lista arbitri di serie A. — Graziano Carugo Campi (@CampiMinati) October 7, 2024

Su #Savona ci stava il rigore — Andrea (@andrea_percoco) October 7, 2024

Non vedere il rigore di lovumbo su Savona significa non essere scarsi ma in malafede !!! Con un preciso compito #marinelli #JuveCagliari — gabrijuve (@gabrijuve3) October 7, 2024