Esonero UFFICIALE: “Klopp e Allegri per la panchina”

E’ arrivato l’esonero ufficiale. Il club ha deciso di cambiare allenatore, ora la panchina è affidata momentaneamente al vice

E’ un avvio di stagione davvero complicato per lo storico club italiano. Nonostante le alte aspettative, la squadra dopo sette giornate ha raccolto solamente cinque punti, frutto di una vittoria, due pareggi e ovviamente quattro sconfitte.

La decisione della società è stata, dunque, quella di cambiare allenatore, per provare a svoltare. Il Chievo Verona ha così sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra Alessandro Pontarollo. La guida tecnica – si legge nella nota dei gialloblu – è stata momentaneamente affidata al vice Thomas Poletti. I clivensi sono dunque pronti a consegnare la panchina nella mani di un nuovo mister per provare la complicata scalata in Serie C. Oggi, lo ricordiamo, il Chievo milita, in Serie D nel Girone B ed è al penultimo posto insieme al Fanfulla. L’obiettivo primario sarà chiaramente quello di uscire il prima possibile dalla zona retrocessione e avvicinarsi a quella playoff, lontana otto punti. Il primo posto, occupato dal Desenzano Calvina, invece, è a dodici lunghezze.

Nuova allenatore, si sognano Klopp e Allegri

In attesa di capire, quindi, chi sarà la nuova guida del Chievo, i tifosi gialloblu hanno iniziato a riempire di commenti il post Instagram, dove la società ha annunciato l’esonero di Pontarollo e di aver affidato solo temporaneamente la panchina a Poletti.

Tra i gialloblu così si sogna in grande. Non manca chiaramente l’ironia, come quella di pierodido che suggerisce Klopp o Allegri, entrambi liberi e non si fa così attendere la risposta di mastrognappo che invita i gialloblu a prendere Zidane. Michelone66 è, invece, appare un po’ più nostalgico e punta tutto su Gigi Delneri e Domenico Di Carlo, storici allenatori del Chievo. Tra i tanti commenti spunta poi anche il nome di Alberto Malesani, uno degli allenatori più amati dagli italiani che vanta nel suo palmarès la vittoria di ben tre titoli con il Parma, una Coppa Italia , una Coppa UEFA e una Supercoppa italiana. Il classe 1954, nato proprio a Verona, però, non siede su una panchina da ormai dieci anni. L’ultima sua esperienza è stata alla guida del Sassuolo, poi nel 2020 ha annunciato il ritiro.