La Juventus frena ancora: Marin risponde a Vlahovic, la decisione fa infuriare i bianconeri

Juventus-Cagliari 1-1, il rigore di Marin inchioda i bianconeri: quarto pareggio stagionale per la ‘Vecchia Signora’

Pronti via e la gara viaggia già su ritmi molto interessanti. Francisco Conceiçao si fa vedere e giostra su tutto il fronte offensivo con la volontà di far male alla difesa avversaria. La Juve, però, passa solo su rigore: Luperto tocca con i polpastrelli in area, Marinelli è richiamato al monitor e assegna il calcio di rigore alla Juve. Dal dischetto si presenta Vlahovic che non sbaglia e fa 1-0. Passano due giri di lancetta e Koopmeiners ha sui piedi il pallone del 2-0 per ben due occasioni, ma in entrambe le situazioni calcia alto.

La Juventus sembra avere in mano le redini del gioco ma il Cagliari quando può, si rende pericoloso in ripartenza, creando diverse potenziali occasioni per impattare il risultato. Nella ripresa lo spartito non cambia: i padroni di casa hanno in mano i ritmi dell’incontro, ma non riescono ad infliggere il colpo del KO. La conclusione di Fagioli fa la barba al palo, prima dell’errore clamoroso di Vlahovic.

È la sliding door dell’incontro. Douglas Luiz interviene in ritardo su Piccoli e Rafa Marin dal dischetto batte Di Gregorio, facendo 1-1. Passano due minuti e Francisco Conceicao cade in area di rigore: Marinelli ravvisa gli estremi della simulazione e ammonisce Conceiçao che, con un cartellino giallo già sul groppone, chiude anzitempo l’incontro. Poi si scatena Obert: il jolly del Cagliari prima scheggia il palo con una conclusione radente l’erba, poi salva tutto con una chiusura a fil di cotone in area, anticipando Mckennie. Sul cross seguente Fagioli scheggia la traversa; è il film di un incontro nel quale la Juve ha avuto diverse occasioni per portare a casa la vittoria, ma alla fine è costretta a lasciare per strada altri due punti.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 16 punti*; Inter 14*; Udinese, Juventus* 13; Milan e Torino 11; Empoli, Lazio e Atalanta* 10; Roma e Verona* 9; Como 8*; Fiorentina e Bologna 7; Cagliari 6*; Parma, Genoa* e Lecce* 5; Venezia* 4; Monza 3

Una partita in più *