Vlahovic fuori dai convocati: UFFICIALE, scelta a sorpresa

Scelta a sorpresa per Dusan Vlahovic: l’attaccante della Juventus resta fuori dall’elenco dei convocati

Dusan Vlahovic non prenderà parte ai prossimi impegni della Serbia. L’attaccante della Juventus, infatti, nono è stato convocato per prossima sosta di ottobre, quando la selezione del commissario tecnico Dragan Stojkovic affronterà Svizzera e Spagna nelle gare valevoli per terza e quarta giornata di Nations League dopo aver pareggiato alla prima con la Spagna e aver poi perso col risultato di 2-0 contro la Danimarca.

L’esclusione di Dusan Vlahovic fa rumore: già, perché l’attaccante della Juventus sta vivendo un ottimo momento con il club bianconero. Finora ha giocato otto partite tra campionato e Champions League, realizzando sei gol e un assist. In particolar modo, dopo la doppietta realizzata alla seconda giornata di campionato contro il Verona, il centravanti ex Fiorentina ha realizzato altri quattro gol nell’ultima settimana, con due doppiette messe a segno contro Genoa e Lipsia tra campionato e Champions League.

Juventus, Vlahovic non convocato dalla Serbia: la motivazione

Dusan Vlahovic non è stato inserito nell’elenco dei convocati diramato dal commissario tecnico Dragan Stojkovic, il quale ha invece inserito in lista i vari Milinkovic-Savic, Pavlovic, Samardzic e Jovic, tutti attualmente in Serie A.

Nel comunicato diramato nelle scorse ore dalla federcalcio serba – chiaramente – non si fa alcun riferimento ai motivi dell’esclusione di Dusan Vlahovic dall’elenco dei convocati per le partite contro Svizzera e Spagna, ma c’è un precedente che potrebbe aver inciso.

In occasione delle convocazioni di settembre, infatti, l’attaccante classe 2000 aveva rinunciato alla convocazione, motivando poi la decisione su Instagram parlando di motivi di natura personale alla base della sua scelta. Una buona notizia comunque per la Juventus, già costretta a fare i conti con l’infortunio di un altro big come Bremer e sollevata dalla possibilità di poter far lavorare in Italia il suo centravanti.