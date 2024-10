DIRETTA Serie A, Atalanta-Genoa: le formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Atalanta-Genoa, partita della settima giornata di Serie A

Reduce dalla scintillante vittoria in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, l’Atalanta cerca continuità anche in campionato, per ritornare alla vittoria dopo la sconfitta contro il Como e il pareggio contro il Bologna. Di fronte ci sarà un Genoa che, dal canto suo, sta vivendo una delle fasi più complicate dell’era Alberto Gilardinio, con una classifica ferma ancora ai cinque punti conquistati nelle prime quaatro giornate di Serie A.

L’eliminazione dalla Coppa Italia nel derby contro la Sampdoria e la pesante sconfitta contro la Juventus hanno lasciato il segno in casa rossoblu, ma un eventuale successo di prestigio in quel di Bergamo rappresenterebbe una formidabile iniezione di fiducia prima della sosta internazionale del campionato. Con diversi acciaccati soprattutto nel reparto difensivo, la squadra allenata dai Gian Piero Gasperini non è certamente in vena di regali. I 7 punti in classifica e, soprattutto, i 12 gol subiti nelle prime sei giornate sono elementi preoccupanti per i nerazzurri di Bergamo, che, tuttavia, sperano di ritrovare il formato europeo anche all’interno dei confini italiani. Imbattuta nelle ultime cinque sfide in casa contro i liguri, la Dea ha tuttavia collezionato solamente due vittorie e tre pareggi. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Atalanta-Genoa

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; De Roon, Hien, Kolasinac; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui, Lookman. All. Gasperini

GENOA (3-5-2): Gollini; De Winter, Bani, Vazquez; Zanoli, Thorsby, Bohinen, Miretti, Martin; Pinamonti, Vitinha. All. Gilardino

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 16 punti*; Udinese* 13; Juventus 12; Milan, Inter e Torino 11; Empoli e Lazio; Roma e Verona* 9; Como 8*; Fiorentina, Atalanta e Bologna 7; Parma, Genoa, Cagliari e Lecce* 5; Venezia* 4; Monza 3

*una partita in più