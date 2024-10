UFFICIALE, la squadra si ritira dal campionato: cambia la classifica

“Nota di rinuncia” arrivata alla Lega: la squadra abbandona il campionato di appartenenza, ecco la nuova classifica

Dalla Serie A ai dilettanti, nel calcio italiano succede davvero di tutto. La storia di oggi ha dell’incredibile, si parla di ritiro dal campionato con conseguente stravolgimento della classifica.

Scendiamo in Seconda Categoria siciliana, protagonista in negativo l’Asd Sciara. La squadra sicula domenica scorsa non si è presentata al match in trasferta valevole per la prima giornata del girone B. Avversaria la Vis Athena. Ebbene, martedì la Lega Nazionale Dilettanti Sicilia ha ricevuto dallo Sciara una “nota di rinuncia al campionato regionale di Seconda Categoria girone B della stagione sportiva 2024/25”.

Lo Sciara abbandona il campionato senza nemmeno aver giocato un minuto nella nuova stagione, in quel campionato di Seconda Categoria conquistato (da imbattuto) e festeggiato l’anno passato in largo anticipo.

La decisione sconvolge il calcio siciliano, con il club dell’omonima città (circa 2.500 abitanti) che ha ricevuto una ammenda di 1.000 euro. L’Athena avrebbe dovuto vincere 3-0 a tavolino, ma con il ritiro dello Sciara dal campionato il match è stato annullato. Come se non fosse mai esistito…

L’Asd Sciara non è nuova a scelte così drastiche. Nel 2022-23 aveva già rinunciato alla Seconda Categoria dopo la retrocessione dalla Prima. Tale rinuncia, tuttavia, era giunta prima dell’inizio della stagione e per volontà di ripartire dalla Terza Categoria.

L’Asd Sciara abbandona la Seconda Categoria: la nuova classifica del Girone B

Sulla propria pagina Facebook, l’Asd Sciara non ha ancora ufficializzato la scelta di ritirarsi dal campionato. L’ultimo post è del 2 settembre ed è un messaggio di cordoglio per la scomparsa della mamma di un suo dirigente.

SECONDA CATEGORIA GIRONE B: la classifica senza l’Asd Sciara

Sicilia Calcio Club 3 punti; Conca d’Oro Monreale 3; Città Isola delle Femmine 1; Colomba Bianca 1; Caccamo Reale 1; Sferracavallo 2023 1; Finale del Club 0; Accademia Lampedusa Calcio* 0; Polisportiva Ficarazzi 0; Vis Athena* 0 – *una gara in meno