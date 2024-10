Inter, Inzaghi si coccola Taremi dopo il poker: “È un titolare bis” | VIDEO CM.IT

L’Inter travolge al Meazza la Stella Rossa: le dichiarazioni in zona mista del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi

L’Inter torna al successo anche in Champions League grazie al poker rifilato alla malcapitata Stella Rossa, dopo la vittoria in campionato di sabato contro l’Udinese.

Simone Inzaghi e la squadra campione d’Italia si lasciano alle spalle il periodo delicato in campo: “Abbiamo fatto due ottime partite, anche a Udine avevamo fatto un’ottima gara. Malgrado qualche sbavatura, avevo visto un’Inter che aveva creato tanto e che mi era piaciuta – sottolinea in zona mista l’allenatore nerazzurro – Stasera avevamo tutto da perdere, dovevano dar seguito alla bella prova di Manchester e abbiamo trovato una squadra che è venuta qui a San Siro per difendersi. Siamo stati bravi a muovere la palla rischiando quasi nulla, ho fatto i complimenti ai ragazzi”.



Sugli scudi Taremi, autore di due assist e della prima firma con la maglia dell’Inter: “Titolare bis? Assolutamente sì, ho avuto ottime risposte da tutti e non solo da lui. Anche Arnautovic in attacco è stato molto bravo. Abbiamo messo in campo tanti ragazzi che ultimamente avevano giocato un po’ meno, ma non avevo nessun dubbio su di loro. Anche chi è subentrato poi ha fatto bene. Dobbiamo continuare così: ogni due giorni e mezzo abbiamo una partita e dobbiamo continuare in questa direzione”.