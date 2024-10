Bastoni risponde a Juve, Milan e Napoli: “Temo solo una cosa per lo scudetto” | VIDEO CM.IT

L’Inter sul velluto contro la Stella Rossa: Alessandro Bastoni è intervenuto in zona mista al termine della sfida di Champions League

L’Inter dilaga nella ripresa e cala il poker di fronte alla Stella Rossa. Calhanoglu apre le marcature con una punizione delle sue, mentre nella ripresa l’attacco nerazzurro si prende la scena con i sigilli di Arnautovic, capitan Lautaro Martinez e Taremi.

Alessandro Bastoni non può che sorridere a fine partita davanti ai microfoni: “Non ci sono titolari e riserve, la squadra è stata costruita per questo. La voglia di vincere c’è sempre, il mister ci sta facendo ruotare: si gioca tanto e sarà difficile giocare 70 partite l’anno – sottolinea il difensore nerazzurro in zona mista – Eravamo sicuri e certi della prestazione di Taremi e Arnautovic, ci danno qualità e una grande mano ogni giorno. Anche quando non giocano fanno gruppo, c’è grande fiducia in loro. Siamo molto felici della prestazione di stasera.

Un risultato rotondo che sarà prezioso per il prosieguo della competizione: “Ogni partita è determinante, siamo felici del risultato di oggi, anche perché con il nuovo format della Champions la differenza reti sarà molto importante. Bisogna fare più gol possibile, probabilmente ci saranno tante squadre che arriveranno a pari punti”.

Inter-Stella Rossa, Bastoni: “Vogliono destabilizzarci, ma siamo un gruppo super unito”

Il gesto di Lautaro per Taremi, in occasione del rigore del 4-0, non è passato inosservato: “Questo dice tanto del gruppo che siamo. Da fuori arrivano tante voci e cercano di destabilizzarci, ma abbiamo uno spogliatoio super unito e si vede ogni gara”.



Infine sulla corsa scudetto in campionato, alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it: “Chi temo di più tra Juve, Milan e Napoli? Temo tutte, abbiamo visto che anche con Udinese, Monza e Genoa è difficile giocare. In realtà temo più noi stessi: dobbiamo essere Inter in tutte le partite e stiamo lavorando per riuscire a farlo“.