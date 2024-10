Uragano Inzaghi: addio immediato e nuovo club

Simone Inzaghi via dall’Inter: lo scenario che potrebbe stravolgere la stagione dei nerazzurri, ecco tutti i dettagli

Simone Inzaghi via dall’Inter. Dopo lo scudetto vinto lo scorso anno e i cinque trofei conquistati complessivamente dal suo arrivo in nerazzurro, per l’allenatore piacentino potrebbe arrivare la fine dell’avventura alla guida della Beneamata.

Il tecnico gode indubbiamente della stima della società che gli ha da poco rinnovato il contratto, ma potrebbe non finire la stagione alla guida della squadra. Questa è la clamorosa indiscrezione che arriva dall’Inghilterra, secondo cui proprio Simone Inzaghi sarebbe nei pensieri del Manchester United in caso di esonero di ten Hag.

A riferirlo è il ‘Daily Star’ che racconta di come l’allenatore dell’Inter avrebbe colpito i proprietari dei Red Devils per il suo lavoro a Milano e per questo sarebbe uno dei contendenti più seri alla panchina dello United. Una panchina che scotta quella di ten Hag, reduce da appena due vittorie nelle ultime sette partite disputate e dal 3-0 subito contro il Tottenham.

Un ruolino di marcia che mette il tecnico olandese davanti ad un bivio: dovrà cambiare marcia nelle prossime partite oppure l’esonero diventerà una soluzione inevitabile. Al momento il cambio di guida tecnica viene definito non imminente, ma è chiaro che contro Porto e Aston Villa, prima della pausa per le nazionali, il Manchester dovrà invertire la rotta per salvare la panchina di ten Hag.

Manchester United, non solo Allegri: Inzaghi candidato alla panchina

Secondo il tabloid inglese, quindi, Inzaghi sarebbe con Southgate uno dei candidati più accreditati alla panchina del Manchester United, anche se appare davvero difficile che il tecnico lasci l’Inter a stagione in corso per cogliere la sfida di rilanciare una big in crisi come i Red Devils.

Il nome del tecnico dell’Inter si va quindi ad affiancare a quello di Massimiliano Allegri: come raccontato da Calciomercato.it, ci sono stati contatti con intermediari per valutare la disponibilità dell’allenatore livornese a sedersi sulla panchina del club inglese. Al momento però alla guida della squadra resta ancora ten Hag che potrà giocarsi le sue ultime chance nelle prossime partite. Porto e Aston Villa (quasi) decisive: in caso di doppio ko, l’esonero diventerebbe altamente probabile, con il Manchester United che tra Allegri e Inzaghi potrebbe iniziare a parlare italiano.