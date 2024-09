DIRETTA Serie A, Parma-Cagliari: FORMAZIONI UFFICIALI LIVE

Ultima partita della sesta giornata di Serie A, Parma-Cagliari verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Iniziato venerdì scorso con la vittoria del Milan sul Lecce, il sesto turno del campionato di serie A si concluderà solamente oggi con la sfida Parma-Cagliari. Dopo aver raggiunto un rocambolesco 2-2 nei minuti di recupero contro i salentini la scorsa settimana, i padroni di casa proveranno a tornare alla vittoria che manca dalla seconda giornata di campionato. In caso di successo, i Ducali supererebbero Verona, Bologna, Atalanta e Fiorentina, raggiungendo il sorprendente Como al decimo posto in classifica.

Oltre allo squalificato Matteo Cancellieri, Fabio Pecchia dovrà fare a meno anche di Alessandro Circati, che ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore in allenamento. Tornati alla vittoria in Coppa Italia contro la Cremonese, la squadra allenata da Davide Nicola cerca il primo acuto in campionato. In caso di successo questa sera, i rossoblu uscirebbero dalla zona retrocessione, grazie alle sconfitte di Monza e Venezia contro Napoli e Roma. Un’occasione ghiotta che i sardi dovranno provare a sfruttare senza Gianluca Lapadula e Leonardo Pavoletti, ma con Matteo Prati, che torna tra i convocati dopo un’assenza di un mese. Calciomercato.it seguirà la sfida dello Stadio Ennio Tardini in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Parma-Cagliari

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Osorio, Balogh, Valeri; Hainaut, Hernani; Man, Bernabé, Mihaila; Bonny. All.: Pecchia

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Makoumbou; Zortea, Viola, Luvumbo; Piccoli. All.: Nicola

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 13 punti, Juventus 12; Torino, Inter e Milan 11; Udinese, Lazio ed Empoli 10, Roma 9; Como 8; Bologna, Atalanta e Fiorentina 7; Verona; Genoa, Lecce e Parma* 5; Venezia 4; Monza 3; Cagliari* 2.

*una partita in meno