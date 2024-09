Scontri e fumogeni in campo: derby sospeso

Decisione clamorosa: derby sospeso per via di scontri e di fumogeni lanciati in campo

Doveva regalare spettacolo, come tutti i derby, ma invece la sfida è stata sospesa per via di scontri e soprattutto dei fumogeni lanciati in campo.

La stracittadina di Anversa tra Royal Antwerp e Beerschot è stata sospesa a pochi minuti dal termine sul punteggio di 4 a 0 per i padroni di casa del Royal Antwerp. Il match si è infatti giocato al Bosuilstadion, casa dei biancorossi in quella che per le due tifoserie è certamente la sfida più sentita della stagione. Una gara agli antipodi di classifica, con i padroni di casa tra i favoriti per il titolo, anche se il Genk al momento ha ampio margine di vantaggio sulle inseguitrici, mentre gli ospiti sono il fanalino di coda del campionato, con un solo punto conquistato dall’inizio del torneo. E i pronostici della vigilia sono stati pienamente rispettati dal campo. Lo svedese Jacob Ondrejka ha aperto le marcature alla mezz’ora e nella ripresa, nel giro di quattro minuti (tra il 58′ e il 62′) sono arrivate altre tre reti, due siglate da Tjaronn Chery, attaccante nazionale del Suriname e una da Vincent Janssen, ex centravanti del Tottenham e grande speranza del calcio olandese, che non è stato in grado di soddisfare le aspettative che c’erano nei suoi confronti.

Un 4-0 che non ha ammesso repliche e con cui si è chiusa prematuramente la gara. Il match infatti è stato sospeso a circa un quarto d’ora dalla fine. Tutto a causa dei fumogeni lanciati in campo, ma anche degli scontri tra tifosi, che hanno portato addirittura la squadra antisommossa a scendere sul terreno di gioco, appostandosi di fronte alle tribune. Il risultato ha scatenato la furia dei supporters ospiti, che hanno tentato di sfondare le barriere per scendere in campo. Ora bisognerà capire se la gara, ufficialmente sospesa, si concluderà in questo modo oppure se verranno giocati i minuti conclusivi in un’altra occasione. Da capire anche se ci saranno eventuali sanzioni nei confronti delle due società, non solo dal punto di vista economico, ma anche con eventuali sospensioni o gare da disputare a porte chiuse.