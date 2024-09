Rosso e furia contro l’arbitro: salta il derby

Furia contro l’arbitro dopo l’espulsione, ma il cartellino rosso costa caro: niente derby

Un cartellino rosso che costa caro: il doppio giallo rimediato gli impedirà di giocare il derby, ma le giornate di squalifica potrebbero essere più di una.

Spetterà al Giudice Sportivo capire quella che sarà la sanzione di Suslov. Lo slovacco è stato espulso nel corso della sfida tra Como e Verona quando le due compagini erano sull’1-1. L’episodio incriminato è avvenuto al 64′. In prossimità della linea centrale del campo, lo slovacco, in possesso di palla, si è scontrato con Fadera nel tentativo di difendere la sfera. Entrambi i calciatori sono finiti a terra e il direttore di gara Giua ha deciso di decretare punizione per i padroni di casa e di ammonire per la seconda volta il nazionale slovacco, che era stato ammonito soltanto tre minuti prima.