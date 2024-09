PAGELLE E TABELLINO TORINO-LAZIO 2-3: Tavares express, Sanabria delude

Pagelle e tabellino di Torino-Lazio, match valido per la sesta giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/25

TORINO

Paleari 6,5

Vojvoda 5,5. Dal 78′ Maripan sv

Coco 6

Masina 6

Lazaro 5,5. Dal 64′ Njie 6

Ricci 6

Tameze 5. TOP Dal 46′ Adams 6,5: cambia totalmente la partita dando qualità che prima era mancata in ognuno degli 11 compagni in campo. Getta scompiglio nella difesa laziale, ma non basta.

Ilic 6

Borna Sosa 5. Dal 46′ Pedersen 6,5

FLOP Sanabria 5: sbaglia troppo a livello tecnico, ci aspettavamo tutti molto di più. Dal 64′ Vlasic 5,5

Zapata 5

All. Vanoli 5,5

LAZIO

Provedel 6,5

Lazzari 6. Dall’80’ Marusic sv

Gila 6,5

Romagnoli 6

TOP Tavares 7: un terzino così dominante alla Lazio non si vedeva da tempo indefinito. Quattro assist in quattro partite è una roba senza senso, anche se in difesa balla troppo. Ma finché decide le partite in positivo, può andare benissimo anche così. FLOP Dal 68′ Pellegrini 6: soffre parecchio l’esuberanza di Pedersen, qualcosa deve lasciare ma è anche bravo a contenere i danni.

Guendouzi 6,5

Rovella 6,5

Isaksen 6. Dal 68′ Tchaouna 5,5

Dia 6,5. Dal 68′ Vecino 6,5

Zaccagni 6,5

Castellanos 6,5. Dal 90′ Noslin 6,5

All.: Baroni 7

Il tabellino di Torino-Lazio 2-3

Marcatori: 8′ Guendouzi (L), 60′ Dia (L), 67′ Adams (T), 90′ Noslin (L), Coco 90’+2 (T)

Ammoniti: Sanabria (T), Isaksen (L), Gila (L), Ilic (T), Zaccagni (L)

TORINO (3-5-2): Paleari; Vojvoda (78′ Maripan), Coco, Masina; Lazaro (64′ Njie), Ricci, Tameze (45′ Adams), Ilic, Borna Sosa (45′ Pedersen); Sanabria (64′ Vlasic), Zapata.

A disp.: Dembele, Donnarumma, Gineitis, Karamoh, Linetty, Maripan, Milinkovic-Savic, Walukiewicz.

All. Vanoli.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari (80′ Marusic), Gila, Romagnoli, Tavares (68′ Pellegrini); Guendouzi, Rovella; Isaksen (68′ Tchaouna), Dia (68′ Vecino), Zaccagni; Castellanos.

A disp.: Mandas, Furlanetto, Marusic, Patric, Castrovilli, Dele-Bashiru, Noslin, Pedro.

All.: Baroni.