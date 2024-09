L’Inter trova il nuovo difensore: dal Chelsea a metà prezzo

Non è un mistero che l’Inter debba andare alla ricerca di un nuovo difensore in vista della prossima estate: il nome giusto potrebbe arrivare dal Chelsea a prezzo di saldo

L’Inter deve guardare al futuro, soprattutto per quanto riguarda il destino della sua difesa. In questa stagione, infatti, le cose non stanno andando molto bene sotto questo profilo, o meglio la continuità tanto attesa, al momento, non c’è stata. Perché sì, le prestazioni contro Manchester City e Atalanta sembravano lasciar pensare il meglio in tal senso, ma il derby contro il Milan ha rimesso in luce delle crepe che è davvero difficile non notare.

Il problema principale, oltre ad alcuni errori dei singoli, è dato anche dall’anagrafica di alcuni dei calciatori titolari. Nel cuore della retroguardia, per esempio, ci sono Stefan de Vrij e Francesco Acerbi. Entrambi hanno il contratto in scadenza a giugno 2025 ed è probabile che non rientrino nei progetti di Oaktree, visto che la proprietà americana ha dato un importante input ai dirigenti di puntare su profili giovani e di prospettiva.

Sono già al vaglio diversi nomi che potrebbero fare proprio al caso dei nerazzurri e uno di questi potrebbe stuzzicare particolarmente la fantasia dei dirigenti, alle giuste condizioni.

Il Chelsea non considera Badiashile: il prezzo cala per l’Inter

La nuova stagione è iniziata ormai da alcune giornate e Benoit Badiashile non ha ancora mai messo piede in campo in Premier League. Il difensore centrale classe 2001 ha una fisicità straripante e caratteristiche che gli permettono di essere un’opzione davvero importante per squadre europee di alto spessore.

Nonostante un contratto che lo lega ai Blues fino al giugno 2030, se le cose non dovessero cambiare, tra meno di un anno potrebbe partire e il suo prezzo è molto più accessibile rispetto a un tempo. Secondo quanto riporta ‘InterLive.it’, infatti, rispetto a quanto lo ha pagato il Chelsea dal Monaco, circa 38 milioni di euro, l’Inter lo pagherebbe anche la metà, attorno ai 20 milioni di euro.

Ciò è dovuto ovviamente al deprezzamento che Badiashile sta vivendo non entrando quasi mai in campo e difficilmente le cose cambieranno nelle partite più importanti e, in generale, in Premier League. L’Inter, intanto, resta alla finestra.