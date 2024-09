Addio Inter a gennaio, Frattesi fatto uscire allo scoperto

Finora Frattesi ha disputato 187′, giocando da titolare solo la partita col Monza. Nel derby ha disputato l’ultima mezz’ora

Frattesi parte titolare oggi a Udine nella gara delle 15 valevole per la sesta giornata di Serie A. La mezz’ala romana è stato scelto per sostituire l’infortunato Barella, il cui rientro è previsto dopo la sosta di ottobre. Fin qui l’ex Sassuolo ha giocato dal 1′ soltanto a Monza, collezionando in tutto 178′ compreso lo scampolo finale del match di Champions col Manchester City.

Probabilmente Frattesi si aspettava di giocare di più, ma le gerarchie di Inzaghi sono difficili da scalfire. Forse solo il brutto ko nel derby potrebbe spingere il tecnico a rivederle, anche se più che Barella a farne le spese sembrava dovesse essere Mkhitaryan, sia per una questione di età che di condizione. Mkhitaryan non è al top come Lautaro Martinez, anche lui destinato alla panchina, e Barella è appunto fuori gioco a causa della distrazione al retto femorale della coscia destra accusata col Milan.

Col rientro del sardo, quindi, Frattesi tornerà sicuramente ad occupare il ruolo ricoperto finora, ossia quella di riserva/alternativa all’ex Cagliari o, più raramente, di Mkhitaryan. E così il ‘malcontento’ (comprensibile) del numero 16 nerazzurro potrebbe crescere. Secondo Mario Mattioli, intervenuto a ‘Radio Radio’, così tanto da spingerlo a chiedere addirittura la cessione nel calciomercato di gennaio.

Frattesi via a gennaio, la posizione dell’Inter che può cambiare in un caso

“Spero Frattesi un buchetto lo trovi – l’esatte parole di Mattioli – altrimenti a gennaio un pensierino sul cambiare casa potrebbe farlo“. In estate è stato nel mirino della Roma, ma per lui si sarebbe mossa pure la Juventus.

Va comunque detto che l’Inter non ha in programma la cessione di Frattesi, tantomeno nel bel mezzo della stagione. Per il cartellino ha investito più di 30 milioni di euro soltanto un anno e qualche mese fa, l’intenzione è quella di puntare su di lui anche in futuro.

Certo, le cose potrebbero cambiare qualora Frattesi uscisse allo scoperto, chiedendo di andare via per giocare con regolarità. Eventualmente, però, le strade tra lui e l’Inter si dividerebbero solo la prossima estate.