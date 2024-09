PAGELLE E TABELLINO MILAN-LECCE 3-0: Hernandez perfetto e Morata leader. Chukwueze inconcludente

Le pagelle e il tabellino di Milan-Lecce, match di San Siro, valevole per la sesta giornata di Serie A. Ecco i migliori e i peggiori

E’ un Milan che ci mette un po’ ad ingranare, ma alla fine porta a casa la vittoria contro il Lecce, con tre gol nel corso del primo tempo.

A San Siro il primo tiro in porta dei rossoneri, di fatto, coincide con la rete di Alvaro Morata. Lo spagnolo, che non avrebbe dovuto giocare la sblocca di testa, su assist di Theo Hernandez su punizione. Poi è proprio il francese a raddoppiare, prima del 3 a 0 di Pulisic, che chiude il match.

Ecco i voti:

MILAN

Maignan 6,5

Emerson Royal 5,5

Gabbia 7

Tomori 6,5

TOP Hernández 8 – Difficile chiedere di più al terzino mancino, di una difesa a quattro, più forte della Serie A. Dopo una prova attenta e precisa contro l’Inter, da vero capitano, sforna la prestazione perfetta. Concentrato dietro, non commette alcuna sbavatura e in avanti è decisivo: prima l’assist per il gol di Morata, poi il raddoppio con un grande scambio con Rafa Leao. Dopo aver zittito tutti, Theo è dunque rinato con il secondo gol in Serie A. Dal 75′ Bartesaghi 5,5 –

Pulisic 6,5 – Dal 62′ FLOP Chukwueze 5 – Se il Milan non trova il quarto gol è soprattutto colpa del nigeriano, che ha mostrato tanta voglia di fare, sbagliando però tutte le scelte. In più di una circostanza ha avuto l’occasione mandare in porta il compagno, ma ha sempre fallito.

Fofana 6,5 Dal 62′ Musah 6

Reijnders 6,5

Leao 6,5

Morata 7,5 – Dal 55′ Loftus-Cheek 6

Abraham 5,5 – Dal 75′ Jovic s.v.

All. Fonseca 7

LECCE

Falcone 5,5

Dorgu 5

Gaspar 5

Baschirotto 4,5

Gallo 5

Ramadani 5 – Dall’82 Oudin s.v.

Coulibaly 5

Pierret 6 – Dal 72′ Rafia s.v.

Morente 4,5 – Dal 58′ Banda 6

Rebić 6,5 – Dal 72′ Pierotti s.v.

Krstović 5,5

All. Gotti 5,5

TABELLINO

MILAN-LECCE 3-0

MILAN (4-4-2): Maignan; E. Royal, Gabbia, Tomori, Hernández; Pulisic, Fofana, Reijnders, Leão; Morata, Abraham. A disp.: Raveyre, Torriani; Bartesaghi, Jiménez, Pavlović, Terracciano, Thiaw; Loftus-Cheek, Musah, Zeroli; Chukwueze, Jović. All.: Fonseca.

LECCE (4-3-2-1): Falcone; Dorgu, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Coulibaly, Pierret; Morente, Rebić; Krstović. A disp.: Borbei, Früchtl, Samooja; Jean, Pelmard; Marchwiński, McJannet, Oudin, Rafia; Banda, Burnete, Hasa, Pierotti. All.: Gotti.

GOL: 38′ Morata (M), 41′ Theo Hernandez (M), 43′ Pulisic (M)

AMMONITI: 33′ Baschirotto (L), 48′ Emerson Royal (M)

ESPULSI: 79′ Bartesaghi (M)

Arbitro: Zufferli di Udine.