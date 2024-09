Tesoretto Szczesny, scelta fatta: Icardi alla Juventus

La Juventus può sfruttare il tesoretto Szczesny a gennaio per rinforzare l’attacco: la scelta è stata fatta, ecco Icardi in bianconero

Szczesny al Barcellona è un’occasione anche per la Juventus. Nell’accordo per la risoluzione del contratto del portiere polacco è, infatti, prevista una penale con il club bianconero che andrà a risparmiare oltre 2 milioni dalla buonuscita ora che l’estremo difensore ha detto sì alla proposta del Barcellona.

Un piccolo tesoretto che fa comodo in vista del mercato di gennaio quando Giuntoli dovrà perfezionare la rosa a disposizione di Thiago Motta. Una rosa che ha evidenziato già una lacuna in attacco: Vlahovic non ha una vera alternativa, con Milik che non dà al momento garanzie dal punto di vista fisico. Con lo stesso serbo che sta palesando più di una difficoltà ad entrare nel gioco del nuovo allenatore, ecco che l’esigenza di un nuovo attaccante diventa pressante.

Serve un bomber per la Juventus e Giuntoli a gennaio potrebbe sfruttare anche il tesoretto ‘regalato’ da Szczesny per intervenire. Su questo si è concentrato il sondaggio quotidiano di Calciomercato.it su X: “La Juventus incassa un prezioso tesoretto grazie a Szczesny: su quale profilo dovrebbe reinvestirlo a gennaio la dirigenza bianconera per rinforzare l’attacco?”.

Calciomercato Juventus, Icardi con il tesoretto Szczesny

Una domanda che ha un unico grande vincitore: Mauro Icardi. L’attaccante argentino, attualmente in forza al Galatasaray, ha raccolto quasi il 60% di preferenze (59,1%) ed è – secondo chi ha risposto il sondaggio – il nome giusto da mettere nella rosa di Motta per rinforzare l’attacco.

Del resto con l’arrivo di Osimhen, Icardi potrebbe aver voglia di cambiare aria se dovesse avere meno spazio in squadra. La Juventus e l’argentino si sono a lungo corteggiati in passato e, secondo gli utenti di Calciomercato.it, è questo il momento giusto per dirsi finalmente sì. L’alternativa più credibile è un profilo decisamente diverso dall’ex Inter: si tratta di Kalimuendo, 22enne attaccante del Rennes, votato dal 22,7% dei partecipanti al sondaggio.

Raccoglie meno consenti Broja, che si ferma al 13,6% dei voti, mentre non convince la candidatura di Beto (4,5%) nonostante la conoscenza del campionato italiano. Si vedrà nei prossimi mesi se la Juventus interverrà in attacco e chi sarà il prescelto di Giuntoli.