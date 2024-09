PAGELLE E TABELLINO NAPOLI-PALERMO 5-0: show di Ngonge e Neres, ma McTominay è un marziano

Pagelle e tabellino Napoli-Palermo, match valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia: agli ottavi c’è la Lazio

Partita senza storia al Maradona, con il Palermo che chiude in dieci la seconda frazione. Il Napoli passa subito avanti con Ngonge (doppietta), poi Neres si prende tutta la scena e realizza gol e assist. Da sottolineare l’ingresso di McTominay che alla prima al Maradona segna dopo 30 secondi dal suo ingresso.

NAPOLI

Caprile 6

Mazzocchi 6

Rafa Marin 6

Juan Jesus 6,5

Spinazzola 6,5

Gilmour 6

Lobotka 6,5 (Anguissa 6)

Neres 8 (Kvaratskhelia 6)

Raspadori 6 (McTominay 7)

Ngonge 7,5 (Zerbin 6)

Simeone 6,5 (Lukaku 7)

All. Antonio Conte 6,5

FLOP – Nessuno

TOP – David Neres 7,5 – Fantasia al potere. Nonostante Ngonge abbia fatto doppietta, spicca la prestazione del brasiliano, alla prima da titolare in maglia azzurra. David Neres è sempre alla ricerca dell’uno contro uno e regala una prestazione brillante davanti ai suoi tifosi. In cinque gare complessive ha registrato 4 assist e un gol.

PALERMO

46 Sirigu 4

29 Peda 5

4 Baniya 5 (Segre)

32 Ceccaroni 5

25 Buttaro 5

30 Saric 5,5 (Lucioni 6)

10 Ranocchia 5,5 (Gomes 6)

14 Vasic 4,5

3 Lund 5 (Pierozzi sv)

21 Le Douaron 5 (R. Insigne 5,5)

9 Brunori 6

All. Alessio Dionisi 4.5

FLOP – Sirigu 4 – Torna al Maradona da avversario. Torna titolare in una partita ufficiale, ma lo fa nel peggiore dei modi. Suoi gli errori nei primi due gol di Ngonge e ad ogni tiro subito non sembra offrire la serenità giusta ai suoi compagni di reparto. Ma non è l’unico flop della serata.

TOP – Brunori 6 – E’ l’unico che ci crede fino all’ultimo. La differenza di categoria si vede tutta.

Il tabellino di Napoli-Palermo

Marcatori: Ngonge 7′, 12′, Juan Jesus 42′, Neres 70′, McTominay 77′

Ammoniti: Rafa Marin 86′

Espulsi: Vasic 58′

NAPOLI (4-2-3-1): Caprile, Mazzocchi, Rafa Marin, Juan Jesus, Spinazzola; Gilmour, Lobotka (57′ Anguissa); Neres (76′ Kvaratskhelia), Raspadori (76′ McTominay), Ngonge (57′ Zerbin); Simeone (76′ Lukaku).

PALERMO (3-5-2): Sirigu; Peda, Baniya (72′ Segre), Ceccaroni; Buttaro, Saric (72′ Lucioni), Ranocchia (63′ Gomes), Vasic, Lund (84′ Pierozzi); Le Douaron (63′ R. Insigne), Brunori.