Caos DAZN-Lega, sentenza UFFICIALE: tutto da rifare sui diritti tv

Nuova bufera sui diritti televisivi: arriva la sentenza ufficiale sul ricorso presentato da DAZN contro la Lega, è tutto da rifare

Caos totale tra Lega e DAZN per i diritti televisivi. I soldi che arrivano dalle tv per il mondo del calcio odierno sono fondamentali: è questo il canale privilegiato di sostentamento per i club, non soltanto quelli più importanti.

La situazione però, non soltanto in Italia, si sta complicando: in Francia, ad esempio, non sono riusciti a piazzare i diritti della Ligue 1 soltanto dopo mesi di incertezza, mentre in Bundesliga il caos è totale. Proprio dalla Germania, infatti, arriva la notizia che i diritti tv del massimo campionato tedesco dovranno essere riassegnati.

A deciderlo i giudici che hanno espresso il loro parere sull’arbitrato presentato da DAZN contro la DFL, la Lega che gestisce Bundesliga e Bundesliga II. Tutto parte ad aprile quando la lega decide di attribuire il pacchetto B, quello più succoso, della Bundesliga, a Sky, nonostante DAZN avesse presentato un’offerta economicamente più vantaggiosa. Una scelta dettata dai problemi tecnici riscontrati in passati e dal fatto che la DFL considera la piattaforma streaming un possibile cattivo pagatore. Per questo ha richiesto una garanzia bancaria, non presente nel bando, che DAZN non ha presentato. Da qui la scelta di affidare i diritti tv a Sky e l’arbitrato.

DAZN contro la Bundesliga, diritti tv da riassegnare

Ora gli arbitri hanno preso la loro decisione ed è una piccola vittoria per DAZN: il lodo, infatti, prevede che il bando per la vendita del pacchetto B (quello che prevede la diretta di 196 partite di Bundesliga tra venerdì sera e sabato) sia da rifare.

Non la vittoria attesa per DAZN che si aspettava, invece, l’assegnazione diretta dei diritti televisivi che riguardano il quadriennio 2025-2029. Ora toccherà alla DFL ripubblicare la nuova gara. Bisognerà quindi capire quali saranno i nuovi criteri per l’assegnazione e se tra questi verrà inserita la fideiussione che era stata richiesta a DAZN nel bando poi annullato dal lodo arbitrale. La lega ha fatto sapere che nelle prossime settimane si occuperà della stesura del nuovo documento.