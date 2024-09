DIRETTA Serie A, Atalanta-Como | Formazioni Ufficiali LIVE

Si chiude questa lunghissima quinta giornata del campionato di Serie A col ‘monday night’ tra l’Atalanta e il Como

Dagli anticipi del venerdì al posticipo del martedì sera: si chiude con il derby lombardo Atalanta-Como l’infinita quinta giornata del campionato di Serie A, che ha avuto un ulteriore episodio in seguito al rinvio per maltempo della sfida in programma ieri.

I padroni di casa, guidati in panchina da Gian Piero Gasperini, arrivano a questo appuntamento dopo il pareggio interno a reti bianche contro l’Arsenal di Mikel Arteta all’esordio nel nuovo format della Champions League. Un punto che sta stretto ai nerazzurri, complice anche un rigore sbagliato da Mateo Retegui nel secondo tempo. In campionato, invece, nell’ultimo turno hanno battuto la Fiorentina di Raffaele Palladino con un rocambolesco 3-2. Di contro, i lariani dell’allenatore Cesc Fabregas, nella precedente partita di Serie A sono andati vicini alla prima vittoria stagionale, ma sono stati rimontati dal Bologna di Vincenzo Italiano, sotto di due gol, e hanno portato a casa un solo punto, il secondo stagionale. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo.

FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA-COMO

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossonou, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Retegui. All. Gasperini

COMO (4-2-3-1): Audero; Van der Brempt, Dossena, Kempf, Moreno; Sergi Roberto, Perrone; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas

CLASSIFICA SERIE A: Torino punti 11; Udinese e Napoli 10, Empoli e Juventus 9; Inter e Milan 8; Lazio 7; Verona, Fiorentina, Roma, Bologna e Atalanta* 6; Genoa, Lecce e Parma 5; Venezia 4; Monza 3; Cagliari e Como* 2.

* una partita in meno