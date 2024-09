Friedkin-Everton, ora è UFFICIALE: il comunicato

La famiglia Friedkin, dopo la Roma, acquisisce anche l’Everton: ufficializzato l’accordo in un comunicato stampa

Sono giorni delicati a Roma per la famiglia Friedkin, per la quale si è appena conclusa una settimana convulsa, con l’esonero di De Rossi e l’addio di Lina Souloukou, su cui vi abbiamo raccontato i retroscena. E’ il momento anche delle buone notizie, però, per gli imprenditori californiani, che mettono nero su bianco l’acquisizione dell’Everton di cui si parlava da un po’.

Sul sito ufficiale dei ‘Toffees’, infatti, è appena stato diramato il comunicato con cui si sancisce la cessione della maggioranza azionaria all’interno del club da parte di Blue Heaven Holdings al Friedkin Group. Un portavoce degli statunitensi ha affermato: “Siamo felici di aver raggiunto un accordo per diventare i custodi di questo club iconico. Siamo concentrati sull’assicurare le necessarie approvazioni per completare la transazione. E guardare così avanti per dare stabilità al club e condurlo nel futuro, con il completamento del nuovo stadio”. Prima dell’ufficialità definitiva, la transazione dovrà passare mediante l’approvazione da parte della Premier League, della Football Association e la Financial Conduct Authority.