Serie A, tutto su Juve-Napoli: probabili formazioni e dove vederla in tv

E’ il giorno di Juventus-Napoli, una delle partite più attese dalle due tifoserie: come seguire il match della quinta giornata di Serie A

Dopo i primi anticipi di ieri che hanno visto le vittorie di Torino ed Empoli, tra le gare in evidenza di questo sabato 21 settembre c’è ovviamente il big match dello Stadium tra Juventus e Napoli. Una partita che storicamente accende un’intensa rivalità tra le due tifoserie e che quest’anno può già indirizzare le chance scudetto dell’una o dell’altra formazione.

A distanza di anni, sarà l’occasione anche per assistere al ritorno di Antonio Conte sotto gli occhi dei suoi ex tifosi: un appuntamento sempre speciale considerando sia la lunghissima storia da calciatore e allenatore in bianconero, ma anche il divorzio burrascoso dalla panchina nell’estate del 2014. La formazione allenata dal tecnico leccese, dopo un avvio di campionato shock contro il Verona, ha messo di fila tre vittorie che l’hanno subito portata ai piani alti della classifica. La squadra di Thiago Motta, reduce da due pareggi consecutivi in campionato, ha invece ritrovato fiducia all’esordio nella nuova Champions League con un entusiasmante 3-1 al Psv Eindhoven. In attesa del derby di Milano tra Inter e Milan di domani sera, sarà l’occasione per capire realmente chi tra Juventus e Napoli potrà giocare il ruolo di antagonista nella corsa ad un titolo che ai nastri di partenza della stagione vede ancora i ragazzi di Simone Inzaghi in pole position.

Le probabili formazioni di Juve-Napoli

Per affrontare al meglio questo scontro diretto, vediamo quelle che potrebbero essere le scelte di Thiago Motta da una parte e di Antonio Conte dall’altra per Juventus-Napoli.

Per quanto riguarda i bianconeri, potrebbe essere riproposto in buona parte l’assetto già consolidato in Champions League. Kalulu verso la riconferma sulla corsia di destra in una difesa che sembra aver già raggiunto un buon equilibrio. In avanti Vlahovic sarà accompagnato ancora una volta da Nico Gonzalez e Yildiz, con Koopmeiners ad agire tra centrocampo e attacco. Unico grande in ballottaggio in mediana tra Thuram e McKennie. Qualche dubbio in meno, invece, per il tecnico leccese che ha avuto più tempo a disposizione per preparare questa gara per via della settimana libera da impegni europei. Probabile difesa a quattro con Olivera in vantaggio su Spinazzola a sinistra. Sarà ancora una volta Politano ad accompagnare Lukaku e Kvara nel tridente offensivo, mentre McTominay va verso la prima maglia da titolare con gli azzurri.

Queste le probabili formazioni di Juventus-Napoli:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Danilo, Bremer, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte.

Dove vedere Juve-Napoli in tv e streaming

Il match della quinta giornata di Serie A tra Juventus-Napoli è in programma questo pomeriggio con fischio d’inizio alle 18.00 presso l’Allianz Stadium di Torino. Il match tra Juve e Napoli sarà trasmesso in esclusiva su ‘DAZN’, dunque solamente gli abbonati potranno seguire il match in diretta tv e streaming collegandosi all’app tramite smartphone, smart tv e tablet, oppure sul sito ufficiale tramite pc. Per gli abbonati Sky/Dazn sarà possibile vedere la partita in diretta tramite decoder su DAZN 1 (canale 214).