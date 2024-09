Come è stato accolto Conte dai tifosi della Juventus: “Non li vedrò mai come nemici”

Antonio Conte è tornato per la prima volta allo Stadium con i tifosi: ecco com’è stata l’accoglienza dei supporter della Juventus

16 anni in bianconero, 13 da calciatore e 3 da allenatore. Lo stesso Allianz Stadium in cui è andata in scena Juventus-Napoli l’ha inaugurato lui e lo ha fatto nel migliore dei modi: vincendo lo scudetto e aprendo un ciclo di vittorie che sarà per sempre nella storia del calcio italiano. Antonio Conte è tornato a Torino con i tifosi bianconeri: ecco come è andata.

Il primo impatto tra Conte e i tifosi bianconeri è arrivato alla lettura delle formazioni, quando il suo nome è stato sommerso dai fischi che erano partiti in direzione di tutta la squadra del Napoli. Quando è entrato in campo, invece, la musica è cambiata: insieme ai fischi sono arrivati anche tanti applausi, mentre altri tifosi hanno optato per l’indifferenza. Un sussulto è arrivato nel corso del primo tempo, quando alla prima protesta da parte di Conte è seguita una risposta immediata da parte della Curva bianconera: pioggia di fischi. Come in ogni appuntamento che si rispetti, però, il meglio è arrivato alla fine.

Bagno di folla per Conte: “Nessuno mi toglierà mai quello che ho scritto con la Juventus”

Al fischio finale, Antonio Conte si è incamminato verso il settore ospiti e passo dopo passo si è accorto che i tifosi della Juventus gli stavano tributando grandi applausi. E così il tecnico salentino ha percorso un mezzo giro di campo e, oltre ai saluti dei suoi attuali tifosi, si è fatto un bagno di folla a tinte bianconere.

Un bel momento a cui sono seguite le parole di Conte in conferenza stampa: “Il saluto ai tifosi è stata una grande emozione. Era il minimo che potessi fare ringraziare i tifosi con cui ho condiviso 16 anni. Per me sarà sempre una grandissima emozione e questo non me lo potrà togliere nessuno”. Il tecnico salentino, poi, ha aggiunto: “Nessuno mi toglierà mai quello che ho scritto con la Juventus, così come il rapporto che ho con i tifosi. Io non li vedrò mai come nemici”. La sua storia bianconera Conte l’ha già scritta e i tifosi gliene hanno dato atto, ora sono i tifosi partenopei ad osservarlo con fiducia e con la speranza di poter rivivere anche la metà di quello che ha fatto a Torino.