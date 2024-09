Super colpo a zero: l’affare galattico che coinvolge Milan e Inter

In Spagna danno per chiusa l’operazione di calciomercato. Theo Hernandez e non solo, intreccio clamoroso Milan-Inter

Theo Hernandez è stato uno dei grandi protagonisti della netta vittoria del Milan sul Venezia, la prima di Fonseca sulla panchina rossonera e quella che allontana lo spettro dell’esonero dello stesso tecnico portoghese.

Ha fatto e fa ancora ‘rumore’ l’esultanza polemica del terzino francese, che “aveva voglia di zittire tutti dopo le polemiche degli ultimi giorni e ci è riuscito”, scrive il nostro Martin Sartorio nelle sue pagelle sulla gara del ‘Meazza’.

“Ci ha messo un paio di minuti per trovare la via della rete, con la complicità di Joronen – prosegue il suo giudizio sulla prestazione di Theo Hernandez – Ma già prima del gol aveva mostrato l’atteggiamento giusto, con chiusure ordinate e puntuali. Poi le solite galoppate sulla fascia che fanno impazzire i difensori. È questa la versione di Theo che piace proprio a tutti“.

Un Theo Hernandez così piace davvero a tutti, Bayern Monaco compreso. Proprio i bavaresi potrebbero tornare all’assalto del milanista al termine della stagione, con il classe ’97 magari ancora in scadenza di contratto. A giugno prossimo, l’accordo tra il transalpino e il club di Red Bird scadrebbe dopo appena dodici mesi.

Al momento c’è sempre distanza tra domanda e offerta, con il numero 19 – che attualmente guadagna sui 4 milioni – che vorrebbe un adeguamento ad altezza Leao, ma pure garanzie circa un progetto sportivo davvero ambizioso per i massimi traguardi.

Davies gratis al Real Madrid, il Bayern Monaco può tornare su Theo Hernandez. I tedeschi monitorano anche Dimarco

Theo Hernandez è da tempo nel mirino del Bayern Monaco, che nella prossima estate – a meno di colpi di scena – sarà chiamato a rimpiazzare un certo Alphonso Davies. In Spagna danno praticamente per fatto il passaggio del canadese al Real Madrid a luglio 2025, da svincolato poiché il suo contratto coi bavaresi termina proprio al termine di questa annata.

Il club teutonico potrebbe così ripiombare sul terzino del Milan, il cui valore a un anno dalla scadenza potrebbe abbassarsi a una cinquantina di milioni, se non qualcosa in meno. Per l’out mancino, il Bayern monitora pure Dimarco, che l’Inter considera però incedibile a meno di una offerta davvero irrifiutabile.