Firma improvvisa: succede tutto prima di Juve-PSV

Un nome importante, svincolato dopo la rescissione di qualche settimana fa e vicino al ritorno in Serie A, è pronto a una nuova avventura

Il mercato in entrata si è chiuso ufficialmente da qualche giorno, ma c’è poi un mondo parallelo che tiene aperto un ventaglio importante di possibilità che è ovviamente il parco svincolati. Che in queste settimane è stato sempre abbastanza nutrito di calciatori di alto livello, da cui la Roma ad esempio ha attinto subito in maniera massiccia. Hummels ed Hermoso sono stati i due rinforzi difensivi prestigiosi messi a disposizione di De Rossi con lo spagnolo che ha esordito a Genova nel secondo tempo.

Rimangono poi ancora Yazici, accostato alla Lazio di recente ma senza un fondo concreto di verità, Solet che si è liberato dal Salisburgo in queste ore, ma anche Martial e Matip. Ufficialmente senza contratto c’è pure Adrien Rabiot, ma l’ex Juve è già arrivato a Marsiglia e ora si attende solo l’annuncio da parte dell’OM. Niente Milan dunque per il francese, che dopo aver rifiutato diverse destinazioni si è ritrovato senza Champions League e con un ingaggio molto più ‘modesto’ dei suoi obiettivi. Ma di nomi ce ne sono ancora parecchi, da Sergio Ramos alle vecchie conoscenze della Serie A Joao Pedro e Soumaoro. E ancora Djidji, Choupo-Moting, Pjanic, Dele Alli, Rafinha, Klaassen, Ounas, Krychowiak, Success, Keylor Navas, Kramer, Kurzawa e tantissimi altri. Nell’elenco figura un altro nome di prestigio che in estate sembrava in procinto di tornare in Serie A, ma ora sembra aver trovato una nuova squadra a sorpresa: Ivan Perisic.

Perisic in trattativa col PSV: sarà l’erede di Lozano

Il croato ex Inter, che ha rescisso con l’Hajduk Spalato dopo la rottura con Gattuso, era finito in orbita Como e poi Monza. I brianzoli ci hanno provato seriamente nelle ultimissime ore di mercato, ma il calciatore non era convinto e non se n’è fatto nulla. E adesso è pronto per un’altra avventura: secondo ‘Voetbal International’, infatti, Perisic sta trattando con il PSV Eindhoven, avversaria questa sera della Juventus nella prima gara della nuova Champions League.

Come riporta il media olandese, c’è ancora da limare qualcosa nell’accordo ma le negoziazioni sono effettivamente in corso. Il croato sarebbe una sorta di sostituto di Lozano, che a dicembre lascerà l’Europa per giocare nella Mls, al San Diego FC (è già tutto ufficiale da mesi). Questi mesi gli servirebbero anche da rodaggio, per poi prendere il posto del messicano ex Napoli anche in lista Champions in caso di passaggio del turno. Perisic infatti dovrà aspettare per giocare in Europa, visto che il termine di presentazione delle liste definitive per questa prima fase è ormai scaduto.