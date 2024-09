Da Vlahovic al gioco, Thiago Motta non si accontenta: “Sicuri di poter fare meglio”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Thiago Motta ha toccato diversi temi nella consueta intervista post partita

Serviva una vittoria alla Juventus per lasciarsi alle spalle i due pareggi consecutivi in campionato ed approcciare nel migliore dei modi il ritorno in Champions League. Detto, fatto. Dopo un primo quarto d’ora soporifero, infatti, i bianconeri hanno avuto vita facile nel regolare un Psv letteralmente sgonfiatosi nel prosieguo della partita, ma che ha continuato ad avere il pallino del gioco.

Assieme alla ‘rinascita’ di Mckennie e le difficoltà di Vlahovic, proprio la costruzione del gioco è stato uno dei temi su cui Thiago Motta ha offerto le più importanti chiavi di lettura nel corso dell’intervista a Sky Sport: “Nel corso di tutta la partita abbiamo subito tanto il gioco del Psv. Siamo sicuri di poter fare meglio nella fase di possesso. A questo livello per competere contro le squadre che vogliono tenere il pallone, dobbiamo alzare il livello e mantenerlo per tutta la partita. Ora c’è bisogno di riposare per la bella partita contro il Napoli che ci aspetta sabato e dare continuità”.

Juventus, Thiago Motta non si scompone: “I gol di Vlahovic arriveranno”

Thiago Motta ha poi continuato la sua disamina, esternando il suo punto di vista in merito sul momento no di Vlahovic, a secco per la terza gara consecutiva: “La sua gestione non è difficile, si presenta sempre nelle condizioni ideali per aiutare la squadra. Deve gestire il lato emotivo, succedere di non segnare: i gol arriveranno, l’importante è che partecipi con il gruppo”.

Il tecnico della Juventus ha speso parole importanti anche per Mckennie, autore del gol che ha messo definitamente in discesa la gara: “Mi piace, così come tutti gli altri. Oggi è toccato a lui e ha fatto bene come i compagni, ci può dare tanto. Deve migliorare come tutti”.