Chi è Lorenzo Torriani, il baby portiere del Milan: è stato ad un passo dall’Inter

Lorenzo Torriani è il baby portiere del Milan che ha fatto il suo esordio in Champions League: la trafila delle giovanili e la possibilità di finire all’Inter

Martedì 17 settembre 2024 è una data che difficilmente uscirà dalla testa di Lorenzo Torriani. Classe 2005, nato a Vimondrone, il baby portiere ha fatto il suo esordio in Champions League con la maglia del Milan. La prima volta con la prima squadra non poteva essere migliore per il 19enne estremo difensore che già in estate aveva fatto parlare di sé giocando titolare nella tournée americana contro Manchester City, Barcellona e Real Madrid.

Quella volta però erano semplici amichevoli, in questo caso si tratta di match ufficiale, e che match: Milan-Liverpool, debutto della squadra rossonera nella nuova Champions League. Torriani entra in campo al minuto 51 quando Maignan, al terzo infortunio, è costretto ad alzare bandiera bianca uscendo in lacrime dal campo.

Il giovanissimo portiere viene chiamato da Fonseca a scendere in campo: l’infortunio di Sportiello, che gli aveva aperto le porte della titolarità negli Stati Uniti, lo ha reso il secondo portiere di fatto dei rossoneri e questa sera è toccato a lui. Il sogno che si realizza per il giovanissimo calciatore che ha trascorso tutta la sua carriera al Milan, dopo essere stato ad un passo dal diventare un giocatore dell’Inter.

Lorenzo Torriani: carriera e l’Inter sfiorata

È stato il papà di Torriani a raccontare che, quando aveva sei anni e giocava nel Città di Cologno, fu notato da un osservatore dell’Inter. La società per cui giocava era però affiliata con i rossoneri ed allora inevitabile fu il provino con il Milan.

Da allora ha fatto tutta la gavetta fino ad arrivare in prima squadra: nel 2022 il ritiro estivo agli ordini di Pioli, lo scorso maggio le prime due convocazioni in Serie A con i ‘grandi’ anche se non è stato mai titolare nella Primavera (lo scorso anno 5 presenze con l’Under 18). Quest’estate il primo contratto da professionista, quindi l’esplosione con le tre partite negli Stati Uniti che hanno rappresentato la prima svolta della sua carriera.

Questa sera poi la seconda sliding doors che potrebbe cambiare il destino di Torriani: l’infortunio di Maignan che arriva quando Sportiello non ha ancora recuperato e Fonseca che sceglie di puntare su di lui per difendere la porta in Milan-Liverpool. Poco più di 50 minuti con il cuore che batte a mille e la necessità di trattenere l’emozione e non farsi condizionare dal gol preso per dimostrare a tutti che il grande salto non è arrivato troppo presto.