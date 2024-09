“Totalmente diverso”: scommesse, Tonali rivela tutto

L’ex centrocampista del Milan Sandro Tonali, ora al Newcastle, ha finito di scontare la squalifica lo scorso 27 agosto

“Ho capito il mio errore”. Così Tonali a ‘Sky Sports UK’ a proposito della squalifica per scommesse terminata ufficialmente lo scorso 27 agosto. L’ex centrocampista del Milan, al Newcastle dall’estate 2023, ha partecipato a sessioni di trattamento per calciatori problematici nel corso del periodo di lontananza dai campi di gioco.

“Prima avevo due vite – ha raccontato il calciatore della Nazionale di Spalletti – Ero molto chiuso in me stesso e non parlavo mai con le persone, ma anche coi compagni e i componenti dello staff. Adesso è totalmente diverso, quando vengo al campo di allenamento parlo con tutti, dai miei compagni al direttore sportivo. Prima della squalifica ero due persone diverse, ora sono una sola persona. Nei dieci mesi che sono stato fuori il calcio mi è mancato. Mi è mancato lo stadio e tutte le emozioni del campo”, ha concluso Tonali.