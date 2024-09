L’errore è imperdonabile: sconfitta a tavolino inevitabile

Il risultato del campo è stato sovvertito per l’errore imperdonabile della società: la sconfitta a tavolino è inevitabile

È ripartito il campionato e in Serie A si sono visti alcuni risultati sorprendenti, come lo 0-0 della Juventus in casa dell’Empoli. La quarta giornata continuerà questo pomeriggio con diverse partite interessanti a partire da quella che vedrà l’Inter in casa del Monza e il Napoli andare a Monza.

Ma non c’è soltanto il massimo campionato a prendersi l’attenzione e le ultime notizie raccontano di una sconfitta a tavolino inevitabile: l’errore è imperdonabile e il giudice sportivo non ha potuto fare altro. Il riferimento è alla sfida della Seconda Categoria lombarda, Girone K, tra il Mandello e la Rovinata. Una partita che sul campo aveva visto i padroni di casa battere 3-1 gli ospiti.

Tutto inutile però perché il giudice sportivo provinciale ha annullato il risultato del campo e assegnato lo 0-3 a tavolino, dando così i tre punti alla Rovinata.

Giocatore squalificato ma in campo: sconfitta a tavolino

Tutto nasce dalla presenza in campo nel secondo tempo di Simone Bertarini. Il calciatore ha fatto il suo ingresso sul terreno di gioco al minuto 21 del secondo tempo per prendere il posto di Giacomo Passuello.

Bertarini però non avrebbe dovuto essere inserito in distinta in quanto squalificato. Sul suo capo, infatti, pendeva ancora una giornata di squalifica rimediata nella scorsa stagione quando era tesserato sempre per il Mandello. La Rovinata ha potuto così presentare ricorso che è stato accolto con l’attribuzione della vittoria per la società ricorrente. Per Bertarini, invece, un’altra giornata di stop oltre a quella ancora da scontare, con un’ammenda per il Mandello.