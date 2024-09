Inter, Inzaghi: “Fiducia in tutti, sarà una partita difficile”

L’Inter si appresta ad affrontare il Monza nel posticipo domenicale della quarta giornata di Serie A

Derby lombardo non semplice per l’Inter di Simone Inzaghi, di scena allo U-Power Stadium di Monza dopo la sosta del campionato.

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel prepartita di Monza – Inter, posticipo domenicale della quarta giornata del campionato di Serie A, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha sottolineato le difficoltà del match in programma allo U-Power Stadium: “Ci aspetta una partita non semplice, ogni gara in questo campionato nasconde insidie”.

A proposito della squadra allenata da Alessandro Nesta: “A Firenze il Monza ha fatto molto bene, ci vorrà l’atteggiamento giusto da subito. Abbiamo molte partite ravvicinate, ma dovremo prepararne una per volta”. Sarà la prima partita dopo la sosta che ha inciso su alcune scelte di formazione: “Ho massima fiducia in tutti, l’intero gruppo è pronto. Ho cercato di scegliere in base agli allenamenti, chi è rimasto con noi sta meglio, ma ho trovato comunque dei giocatori in condizione. In attacco avevamo 4 giocatori in Nazionale, ho deciso di partire con questi due, vedremo cosa succederà durante la partita”.