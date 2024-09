DIRETTA Serie A, Monza-Inter: le formazioni ufficiali – LIVE

I campioni d’Italia dell’Inter tornano in campo in casa del Monza: calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale

Reduce dalla roboante vittoria per 4-0 contro l’Atalanta, l’Inter scende in campo per la quarta giornata di Serie A in casa del Monza. Ad eccezione di Buchanan, Simone Inzaghi ha recuperato tutti gli acciaccati per la sfida odierna e ha potuto attuare un turn over prezioso in vista delle imminenti sfide contro il Manchester City in Champions League e contro il Milan in campionato.

Dopo aver dilapidato un doppio vantaggio in casa della Fiorentina, Alessandro Nesta va ancora a caccia della prima vittoria da allenatore di Serie A, ma l’impresa sarà tutt’altro che facile. Con Birindelli, Ciurria, Cragno, Gagliardini e Vignato ai box, i padroni di casa recuperano in attacco Dany Mota Carvalho. Calciomercato.it seguirà la partita di Monza in tempo reale.

Formazioni ufficiali Monza-Inter

MONZA (3-4-2-1): Sommer; Pavard, de Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez

CLASSIFICA SERIE A: