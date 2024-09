Bufera Inter a Monza: “Subito fuori rosa, poi sarà ceduto”

L’Inter in campo a Monza, bufera nerazzurra: “Subito fuori rosa, poi ceduto”

Prima gara dopo la sosta delle Nazionali per l’Inter di Simone Inzaghi, con i nerazzurri impegnati nella trasferta di Monza prima dell’esordio in Champions League contro il Manchester City e del derby contro il Milan.

Una formazione nerazzurra che è però apparsa un po’ sottotono nella prima frazione contro i brianzoli. In vista delle difficili sfide, Inzaghi ha optato per un po’ di turnover, soprattutto in mediana. E proprio uno dei giocatori che meglio doveva giocarsi le sue chances è stato tra i più deludenti. Kristian Asllani è infatti finito nel mirino dei tifosi nerazzurri, che ne hanno aspramente criticato la prestazione nei primi 45 minuti di gioco.

Il centrocampista albanese è finito nel mirino della critica nerazzurra. Su X i tifosi hanno puntato il dito contro l’ex giocatore dell’Empoli. “Non può essere il sostituto di Calhanoglu“, “Con lui in campo ritmi bassissimi da amichevole estiva”, “Sta dimostrando di non essere da Inter”. Parole forti, che fanno capire come il centrocampista sia il vero bocciato della formazione nerazzurra nei primi 45 minuti di gioco giocati a Monza.

#Asllani in campo vuol dire solamente ritmi da amichevole estiva. Scandaloso, lentissimo e fuori ritmo. Vattene#Monza – #Inter — ᶻᵘᶻᶻᵒ (@zuzzo1908) September 15, 2024

Asllani ha paura anche della sua ombra — TragicalHawk4 (@TragicalHawk4) September 15, 2024

Ahimé Asllani sta dimostrando di non essere da Inter… — 𝐀𝐥𝐛𝐚 ☆🖤2️⃣0️⃣💙☆ (@_BiStElLaTa95_) September 15, 2024

Asllani, o ti svegli o ti svegli, tertium non datur #MonzaInter — Paolo Fumagalli (@PFumagalli) September 15, 2024

#Asllani malissimo, sono errori che non puoi fare.

In questa stagione deve fare il passo di maturità, altrimenti sarà ceduto.#MonzaInter — Ste ⭐️⭐ (@ste_fcim) September 15, 2024

asllani ha perso una palla da buttarlo fuori rosa menomale ha rimediato — C’è Ottimismo (@Yuro_23) September 15, 2024