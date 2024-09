Sospensione per Fonseca: succede tutto a poche ore da Milan-Venezia

Fonseca già in discussione al Milan, l’allenatore non può più sbagliare a partire dal Venezia. Che cosa sta succedendo in queste ore

Sono giorni già delicati in casa Milan dopo il pessimo avvio di stagione della squadra di Fonseca. I rossoneri, a partire da Milan-Venezia, non possono permettersi di perdere altri punti dalla vetta della classifica di Serie A. Domenica prossima c’è il Derby.

Si profila una settimana già decisiva per il Milan e soprattutto per il suo allenatore. Fonseca, infatti, è già in discussione e subito chiamato a dare una svolta dopo il complicato inizio di stagione. Sui bookmakers si banca già il possibile esonero del tecnico ex Roma: le quote del possibile addio immediato continuano a scendere. Un book in particolare ha addirittura sospeso la quota relativa all’esonero o alle dimissioni dell’allenatore.

Esonero Fonseca al Milan, quote sospese: che cosa sta succedendo

Su tutti i bookmakers l’esonero di Paulo Fonseca è già bancato sotto a quota 2,00. SNAI addirittura a 1,55, su Sisal ed Eurobet rispettivamente a 1,65 e 1,95.

Goldbet, invece, ha momentaneamente sospeso le quote a poche ore da Milan-Venezia. In caso di risultato negativo, che diventerebbe il quarto in altrettante partite di Serie A, la posizione del tecnico comincerebbe a vacillare. E all’orizzonte ci sono Liverpool ed Inter nel Derby.