Dal cooling break al gol: Theo Hernandez-Leao sempre protagonisti

Il Milan sblocca subito la partita e lo fa con Theo Hernandez, uno dei giocatori più criticati nell’ultimo periodo

Un gol per zittire le polemiche. Theo Hernadez ha iniziato alla grande la sfida contro il Venezia, con diverse chiusure puntuali e la rete che ha portato avanti il Milan.

Il francese ha sfruttato in pieno un assist fantastico di Rafa Leao, che lo ha servito sulla fascia con un tacco illuminante. Poi, va detto, è servito l’errore tra i pali di Jesse Joronen, per fare esultare il capitano del Diavolo. Un’esultanza piena di grinta che non è passata inosservata. Come si vede nella foto, il calciatore si è portato una mano sull’orecchio e poi l’indice al naso, come a dire: “parlate, criticate pure, io vi zittisco così”.

Theo Hernandez, poi, ha continuato l’esultanza, andando ad abbracciare l’autore dell’assist, quel Rafa Leao, protagonista con lui del cooling break della discordia. Lo ha poi indicato, sottolineando quanto fosse importante il passaggio per la rete del vantaggio. Il gol che porta avanti il Milan e che mette in discesa la sfida è proprio dei due uomini di cui si è più discusso. Ora le polemiche possono definitivamente andare in soffitta.